"Finché ci sarà Ouahbi in panchina, io non vestirò più la maglia del Marocco": così Sofyan Amrabat su Instagram ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale.
Il Marocco vince e festeggia in campo il passaggio ai quarti
Sofyan Amrabat ha deciso - per il momento - di non indossare più la maglia del Marocco. La decisione del calciatore, comunicata attraverso una storia Instagram, è arrivata in seguito a delle divergenze con il tecnico Mohamed Ouahbi.
Amrabat, niente più Marocco
Un periodo di cambiamento per Sofyan Amrabat. Dopo aver lasciato il Fenerbahce ed essere passato all'Ajax, l'ex centrocampista della Fiorentina ha deciso di ritirarsi dalla nazionale marocchina, almeno per il momento. Come spiegato dallo stesso centrocampista, la decisione è stata presa in seguito a delle discussioni avute con l'attuale allenatore del Marocco, Mohamed Ohuabi. Sofyan ha pubblicato una storia su Instagram per spiegare a tutti le sue motivazioni.
Il calciatore ha innanzitutto sottolineato quanto sia importante il Marocco per lui: "Rappresentare il Marocco è stato l'onore più grande della mia carriera. Dalla mia prima convocazione, 12 anni fa, ho dato tutto per il mio paese ed indossato con orgoglio la maglia della mia nazionale". L'amore per la propria terra, ha evidenziato il nuovo calciatore dell'Ajax, non passa mai: "Il mio amore per il Marocco e tutto ciò che rappresenta per me questa maglia non cambieranno mai".
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Amrabat ha poi sottolineato che non sta chiudendo definitivamente le porte alla nazionale, ma la sua è una scelta temporanea. Poi, un pensiero ai suoi compagni ed ai tifosi: "Ai miei compagni, ai miei fratelli e a tutto lo staff auguro ogni successo, resterò per sempre il tifoso numero uno del Marocco. Ringrazio anche i tifosi per il loro affetto. In campo, o facendo il tifo vicino a voi, il mio amore per la mia terra resterà sempre lo stesso".
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