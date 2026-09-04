Il Como torna allo stadio Giuseppe Sinigaglia: la FIGC ha autorizzato l'uso dell'impianto per le partite di campionato, mentre la UEFA ha dato il suo okay per le gare della Champions League.

This is our home. And this is where we’ll play in Europe. 💙



For almost 100 years, the Stadio Giuseppe Sinigaglia has been part of Como 1907, our city and our supporters.



Now, for the first time, Champions League nights are coming to the shores of Lake Como.



It starts here on… pic.twitter.com/L56xDadNhh — Como1907 (@Como_1907) September 3, 2026

Como, lo stadio Sinigaglia omologato per Serie A e Champions League

Unper i lariani: la squadra di, infatti, potrà tornare a giocare nel suo stadio, il Sinigaglia. Non servirà più, quindi, dover usare lo stadiodi Verona, che il club aveva indicato per poter ottenere il rilascio della Licenza Nazionale. La notizia l'ha data la FIGC con un comunicato ufficiale dopo che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha accolto la richiesta della società lombarda.

Oltre alle gare di Serie A, però, lo storico impianto è pronto, per la prima volta nella sua storia, ad ospitare le partite della Champions League. Anche la UEFA, infatti, ha dato il via libera all'uso dello stadio per ospitare i match della più importante competizione europea. Da oggi, quindi, il Sinigaglia è ufficialmente omologato per Serie A e per le competizioni della UEFA. Un risultato importante per il club, per i tifosi e per la società del presidente Suwarso e della famiglia Hartono.

Questo importante traguardo è stato tagliato dopo una serie di lunghi, costosi, e importanti lavori di ristrutturazione. Lavori richiesti proprio dalle norme dell'ente che governa il calcio europeo: gli stadi, infatti, devono essere adeguati a precisi standard. Tra gli interventi completati ci segnalano in particolare la costruzione di una una nuova tribuna, accompagnata dal potenziamento delle infrastrutture dello stadio. Nel progetto, inoltre, i tecnici hanno previsto il potenziamento dei sistemi di sicurezza e delle strutture operative, elementi considerati indispensabili in uno stadio moderno.

COMO, ITALIA - 17 MAGGIO: Cesc Fabregas Il capo allenatore del Como 1907 festeggia la vittoria alla fine della partita di Serie A tra Como 1907 e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 17 maggio 2026 a Como, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/Getty Images)

La società lariana che ha annunciato queste importanti novità con un comunicato, esulta: “Il Sinigaglia è la sede del Como 1907 da quasi un secolo. Il suo ruolo nella città e nella vita del Club rende particolarmente speciale l’opportunità di disputare queste partite proprio qui”.