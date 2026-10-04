L'ex giocatore e tecnico della Juventus, Antonio Conte, ricorda il trionfo europeo del 1996 e lascia indizi inconfutabili sul suo futuro in panchina
Bayern Monaco, che disastro all'Oktoberfest tra risate e imprevisti
Trent'anni dopo una delle pagine più importanti della Juventus, Antonio Conte torna a ricordare il trionfo europeo bianconero targato 1996, senza nascondere l'affetto per un gruppo che ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera umana e professionale: un'occasione speciale per parlare anche del futuro, dopo l'addio al Napoli.
Conte ricorda la Champions del '96: "Il successo più importante"In occasione del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte ha inviato un videomessaggio per celebrare i trent'anni dall'ultima Champions League conquistata dalla Juventus: era il 1996 quando i bianconeri guidati da Marcello Lippi superarono l'Ajax in finale e alzarono sotto il cielo di Roma la seconda Coppa dei Campioni della loro storia. L'ex centrocampista juventino ha voluto sottolineare soprattutto il valore umano di quella squadra, ricordando con particolare affetto il gruppo che rese possibile l'impresa: "È bello festeggiare i 30 di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida", ha ricordato Conte. Il tecnico salentino, inoltre, ha vestito quella maglia dal 1991 al 2004 arrivando a quasi 300 presenze con 29 gol segnati, e diventandone capitano: le sue parole testimoniano perciò maggiormente quanto abbia significato per Conte quel trofeo vinto con i suoi colori.
Conte allontana la panchina: "Quest'anno me ne sto a riposo..."Nonostante l'invito a partecipare fisicamente alla manifestazione in Trentino, Conte ha dovuto rinunciare, spiegando le ragioni della propria assenza direttamente nel videomessaggio: "Mi sarebbe piaciuto molto esserci, ma al momento non mi trovo in Italia. Mi sto infatti ancora godendo un pò di vacanze, visto che quest'anno ho la possibilità di stare tranquillo e riposarmi", ha spiegato Conte, con dichiarazioni che sembrano delirare la volontà del tecnico di prendersi una pausa nella stagione corrente, dopo il biennio alla guida del Napoli culminato con la conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana. Parole che, di certo, non sono passate inosservate tra i tifosi juventini, che nelle scorse settimane avevano già evocato un suo possibile ritorno, già ampiamente escluso dal direttore bianconero Giovanni Carnevali nella medesima manifestazione, con gli stessi tifosi che, ora più di prima, potrebbero ritrovarsi ad arrendersi definitivamente all'idea, quantomeno per questa stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Goleada Inghilterra, sette reti contro la Croazia. Modric: "Provo vergogna per la prima volta"
Calcio Estero
Spagna, la fine di un'era: pronti al ritiro anche gli ultimi Campioni del mondo 2010
Calcio Estero
Mastantuono dopo il primo gol con l'Argentina: "Le persone si aspettano molto da me"
Serie A
Frosinone, Alvini: "Fieri della nostra identità di squadra. Raimondo in Nazionale? Me lo auguro"
Calcio Estero
Francia, Zidane e il turnover contro il Belgio: "Faremo cambi intelligenti"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti