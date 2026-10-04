Trent'anni dopo una delle pagine più importanti della Juventus, Antonio Conte torna a ricordare il trionfo europeo bianconero targato 1996, senza nascondere l'affetto per un gruppo che ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera umana e professionale: un'occasione speciale per parlare anche del futuro, dopo l'addio al Napoli.

Conte ricorda la Champions del '96: "Il successo più importante"

In occasione deldi Trento,ha inviato un videomessaggio per celebrare i trent'anni dall'ultimaconquistata dalla: era il 1996 quando i bianconeri guidati da Marcello Lippi superaronoin finale e alzarono sotto il cielo di Roma la seconda Coppa dei Campioni della loro storia. L'ex centrocampista juventino ha voluto sottolineare soprattutto il valoredi quella squadra, ricordando con particolare affetto il gruppo che rese possibile l'impresa: "È bello festeggiare i 30 di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida", ha ricordato Conte. Il tecnico salentino, inoltre, haquella maglia dal 1991 al 2004 arrivando a quasicon 29 gol segnati, e diventandone capitano: le sue parole testimoniano perciò maggiormente quanto abbiaper Conte quel trofeo vinto con i suoi colori.

PISA, ITALIA - 17 MAGGIO: Antonio Conte manager della SSC Napoli guarda durante la partita di Serie A tra Pisa SC e SSC Napoli all'Arena Garibaldi il 17 maggio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Conte allontana la panchina: "Quest'anno me ne sto a riposo..."

Nonostante l'invito a parteciparealla manifestazione in Trentino,ha dovuto rinunciare, spiegando le ragioni della propria assenza direttamente nel: "Mi sarebbe piaciuto molto esserci, ma al momento non mi trovo in Italia. Mi sto infatti ancora godendo un pò di vacanze, visto che quest'anno ho la possibilità di stare tranquillo e riposarmi", ha spiegato Conte, con dichiarazioni che sembrano delirare la volontà del tecnico di prendersi unanella stagione corrente, dopo ilalla guida delculminato con la conquista di unoe di una. Parole che, di certo, non sono passatetra i tifosi juventini, che nelle scorse settimane avevano già evocato un suo possibile, già ampiamente escluso dal direttore bianconeronella medesima manifestazione, con gli stessi tifosi che, ora più di prima, potrebbero ritrovarsi addefinitivamente all'idea, quantomeno per questa stagione.