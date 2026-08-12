Brad Pitt e Neymar, un duo decisamente insolito e di due mondi completamente diversi, ma in un'intervista a "O Globo" ha scherzato dicendo di voler proprio il brasiliano come allievo nella sua accademia per simulazioni. Il ragionamento dell'attore è partito da una considerazione ironica: secondo l'attore, molti giocatori sarebbero tutt'altro che convincenti quando cercano di accentuare un contatto. E proprio per questo avrebbe deciso, scherzosamente, di mettere a disposizione la propria esperienza cinematografica per aiutarli a rendere le loro interpretazioni più credibili.

La provocazione arriva inoltre in un momento in cui il tema delle simulazioni continua a essere particolarmente discusso. Il VAR ha reso più semplice per gli arbitri rivedere determinati episodi, ma non ha eliminato completamente le simulazioni. Al contrario, alcune decisioni vengono ancora accompagnate da lunghe discussioni proprio sulla reale entità dei contatti.

Le parole di Brad Pitt sulle simulazioni e su Neymar

Tra i primi nomi della sua "ipotetica" classe c'è Neymar, ed è una scelta tutt'altro che casuale: il brasiliano è da anni uno dei calciatori più discussi propriosubiti durante le partite. Nel corso della sua carriera, le sue cadute e le sue proteste hanno spesso alimentato discussioni tra tifosi, arbitri e addetti ai lavori proprio per l'esagerazione rispetto al contatto fisico reale.

BELEM, BRASILE - 08 SETTEMBRE: Neymar Jr. del Brasile festeggia dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Brasile e Bolivia al Mangueirao l'08 settembre 2023 a Belem, Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Inizia candidando Neymar come primo allievo: "È una delle peggiori prestazioni che abbia mai visto. So che forzare un fallo fa parte dei trucchi del gioco, ma, cavolo, hanno bisogno di molto aiuto. E inizierò da Neymar, perché, per quanto si muova come un ballerino in campo, cavolo, ha bisogno di lezioni".

Per finire ha parlato in generale, ironizzando sulle simulazioni e sul bisogno di lezioni di recitazioni per tutti i calciatori: "Darò loro delle lezioni su come simulare i falli, perché questi ragazzi sono pessimi. Gli mostrerò come rendere credibile la scena, come farlo con delicatezza e come non esagerare con la frequenza, in modo che sembri reale. Ho un programma di allenamento completo".