Ennesimo colpo di scena nella telenovela Depay-Corinthians. L'attaccante olandese, in aperta rottura con il club brasiliano dopo una controversa questione rinnovo e, di fatto, con la valigia in mano, potrebbe aver trovato l'accordo con la società paulista per il prolungamento della sua avventura in Sud-America.

Un vero caso mediatico

La vicenda del mancato rinnovo di contratto diaffonda le sue radici in un aperto scontro mediato tra la dirigenza dele il calciatore olandese. Inizialmente, la società di San Paulo aveva dichiarato, attraverso un comunicato ufficiale, che l'attaccante ex(tra le altre) avrebbe lasciato ilrifiutando la proposta di rinnovo per una mera questione economica.

SANTOS, BRASILE - 15 MARZO: Memphis Depay del Corinthians osserva la partita del Brasileirão 2026 tra Santos e Corinthians allo Stadio Urbano Caldeira il 15 marzo 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

La nota ufficiale del club brasiliano ha subito scatenato la risposta di Depay, il quale, attraverso un post sui social, ha definito il comportamento del Corinthians "inaccettabile" sottolineando come la società avrebbe disatteso un accordo verbale riguardo un rinnovo biennale già concordato con presidente e società. Sempre all'interno del post, il calciatore olandese ha dichiarato che avrebbe preso provvedimenti per tutelare i propri interessi, tuttavia, nelle ultime ore sarebbe arrivata la conferma di un grande colpo di scena.

Depay-Corinthians, rinnovo confermato?

Osmar Stabile confirma acerto pela renovação de Memphis Depay.



Presidente agradeceu Memphis e todo seu estafe pela nova negociação. @EsportesCNN pic.twitter.com/cw4Vz6e2gS — Raul Moura (@mouraul) August 18, 2026

Secondo quanto dichiarato dal presidente del Corinthians,, Depay avrebbe accettato la riduzione del suo stipendio confermando il proseguimento della sua avventura in Brasile: "È stato un processo complicato, però, alla fine abbiamo risolto la vicenda. C'è stato un incontro cone si è arrivati al punto di ridurre l'offerta che il suo entourage all'inizio non poteva accettare. Finanziariamente parlando, abbiamo fatto la scelta migliore per il".

Infine, secondo quanto riportato da ESPN Brasil, il nuovo accordo dell'ex Barcellona e Lione ammonterebbe ad una cifra complessiva di circa 22,4 milioni di euro, diritti d'immagine e pagamenti arretrati compresi e bonus esclusi.