Dall'addio annunciato alla permanenza: l'olandese e il club potrebbero aver ricucito i rapporti dopo il caso esploso nei giorni scorsi
Depay fa il giocoliere in campo, Felipe Anderson reagisce: scatta una mega rissa
Ennesimo colpo di scena nella telenovela Depay-Corinthians. L'attaccante olandese, in aperta rottura con il club brasiliano dopo una controversa questione rinnovo e, di fatto, con la valigia in mano, potrebbe aver trovato l'accordo con la società paulista per il prolungamento della sua avventura in Sud-America.
Un vero caso mediaticoLa vicenda del mancato rinnovo di contratto di Memphis Depay affonda le sue radici in un aperto scontro mediato tra la dirigenza del Corinthians e il calciatore olandese. Inizialmente, la società di San Paulo aveva dichiarato, attraverso un comunicato ufficiale, che l'attaccante ex Atletico Madrid e Manchester United (tra le altre) avrebbe lasciato il Corinthians rifiutando la proposta di rinnovo per una mera questione economica.
La nota ufficiale del club brasiliano ha subito scatenato la risposta di Depay, il quale, attraverso un post sui social, ha definito il comportamento del Corinthians "inaccettabile" sottolineando come la società avrebbe disatteso un accordo verbale riguardo un rinnovo biennale già concordato con presidente e società. Sempre all'interno del post, il calciatore olandese ha dichiarato che avrebbe preso provvedimenti per tutelare i propri interessi, tuttavia, nelle ultime ore sarebbe arrivata la conferma di un grande colpo di scena.
Depay-Corinthians, rinnovo confermato?Secondo quanto dichiarato dal presidente del Corinthians, Omar Stabile, Depay avrebbe accettato la riduzione del suo stipendio confermando il proseguimento della sua avventura in Brasile: "È stato un processo complicato, però, alla fine abbiamo risolto la vicenda. C'è stato un incontro con Depay e si è arrivati al punto di ridurre l'offerta che il suo entourage all'inizio non poteva accettare. Finanziariamente parlando, abbiamo fatto la scelta migliore per il Corinthians".
Osmar Stabile confirma acerto pela renovação de Memphis Depay.— Raul Moura (@mouraul) August 18, 2026
Presidente agradeceu Memphis e todo seu estafe pela nova negociação. @EsportesCNN pic.twitter.com/cw4Vz6e2gS
Infine, secondo quanto riportato da ESPN Brasil, il nuovo accordo dell'ex Barcellona e Lione ammonterebbe ad una cifra complessiva di circa 22,4 milioni di euro, diritti d'immagine e pagamenti arretrati compresi e bonus esclusi.
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