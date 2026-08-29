Joleon Lescott, ex difensore del Manchester City, ha trovato un nuovo ruolo. L'inglese infatti scenderà in campo come prima punta con i Wythenshawe Vets, di fianco a Papiss Cissé, altra ex stella della Premier League.

Dal Manchester City al campionato over 35, Lescott si reinventa

Il calcio inglese è sempre pieno di sorprese. Dalla Premier League fino ai campionati amatoriali,. Il cambio di ruolo di Joleon Lescott è proprio una di queste storie. L'ex difensore della nazionale inglese ha infatti deciso di reinventarsi, diventando la punta centrale dei Wythenshawe Vets. In questa decisione c'è lo zampino di, anch'egli ex citizens ed ora allenatore del club.

I Wythenshawe Vets sono un club militante nella Cheshire Veterans Football League. La lega, riservata agli over 35, è uno dei tanti tornei amatoriali del panorama britannico, ed ha luogo proprio nella contea di Cheshire - nell'area di Manchester. Il club, oltre ai già citati Ireland, Lescott e Cissé, vanta anche nomi del calibro di Heskey e Valencia, e milita nella prima divisione di questa lega.

Manager Stephen Ireland, announced the first half starting XI for Sunday’s match against @angryginge13 ‘s Winton Yanited on Instagram…



Follow wytheshawe.fc.vets to see who’s appearing in the second half.#WythenshaweVets #WintonYanited pic.twitter.com/FPDuMHqBGR — WythenshaweFCVets (@WythenshaweVets) August 28, 2026

A dare l'annuncio dell'insolito posizionamento in campo di Joleon Lescott è stato lo stesso club sui propri canali social. "L'allenatore Stephen Ireland ha annunciato la formazione titolare del primo tempo per la partita di domenica contro il Winton Yanited di angryginge13". Lescott scenderà in campo affiancato da Papiss Cissé, che al Newcastle faceva la punta per davvero. Dietro di loro Marc Albrighton, Antonio Valencia e Danny Drinkwater.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA – 12 FEBBRAIO: Joleon Lescott del Manchester City esulta dopo aver segnato il gol dell'1-0 durante la partita di Barclays Premier League tra Aston Villa e Manchester City, disputata al Villa Park il 12 febbraio 2012 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Ad affrontare i Wythenshawe Vets sarà appunto il Winton Yanited, squadra di AngryGinge, noto youtuber e content creator britannico che sta portando alle luci della ribalta questo campionato. Il Winton Yanited si ritroverà perciò a sfidare una squadra piena zeppa di ex stelle della Premier League, e un Joleon Lescott reinventato che spera di essere efficace sotto porta tanto quanto lo era in difesa.