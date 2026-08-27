Nico Gonzalez cambia maglia ma resta in Premier League. Il centrocampista spagnolo ha salutato Manchester dopo appena un anno e mezzo, firmando ufficialmente in queste ore con il Newcastle. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, i Magpies verseranno ben 47 milioni di sterline più tre di bonus (equivalente ad un complessivo di circa 58 milioni di euro) nelle casse dei Citizens.

Il comunicato del Newcastle

Attraverso una nota ufficiale e un post sui propri canali social, ilha ufficializzato l'arrivo in squadra dicomunicando: "Il Newcastle United è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista spagnolo Nico González, proveniente dal, con un contratto a lungo termine".

Successivamente, il club inglese ha presentato il giocatore scrivendo: "Il ventiquattrenne, prodotto della celebre accademia La Masia del Barcellona, ​​indosserà la maglia numero sei e diventa il settimo acquisto della prima squadra di quest'estate. [...] Nico è entrato a far parte del settore giovanile del Barcellona all'età di 11 anni, dopo aver iniziato la sua carriera calcistica con i Montañeros nella sua città natale, A Coruña. Ha militato nel Barcellona B dall'età di 17 anni e ha poi fatto il suo debutto in prima squadra nella giornata inaugurale della stagione 2021/22 della Liga, subentrando a Sergio Busquets nel secondo tempo. Nico si è unito al Valencia in prestito la stagione successiva, prima di trasferirsi a titolo definitivo al Porto, colosso portoghese, nell'estate del 2023".

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 26 AGOSTO: Nico Gonzalez del Newcastle United viene presentato prima della partita del secondo turno di Carabao Cup tra Newcastle United e West Bromwich Albion allo St James' Park il 26 agosto 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Le prime parole di Nico Gonzalez

All'interno del comunicato, non potevano mancare le prime parole da calciatore dei Magpies di Nico Gonzalez: "Sono davvero felice di essere qui in questo fantastico club. Ho sentito solo cose positive sul club e sulla città, quindi sono entusiasta di vivere qui e di far parte di questo progetto".

We are delighted to announce the signing of Spanish midfielder Nico González on a long-term deal 💪 pic.twitter.com/IQMVtnZT7H — Newcastle United (@NUFC) August 26, 2026

Infine, l'ex Manchester City ha chiuso la sua prima intervista affermando: "Adoro già la maglia bianconera e non vedo l'ora di indossarla in campo per questo club. Ho giocato due volte al St. James' Park con il Manchester City ed è stata un'esperienza davvero dura. L'atmosfera era incredibile e i tifosi sono appassionatissimi. Non vedo l'ora di rivivere quell'emozione da giocatore di casa".