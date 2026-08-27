Per la stagione 2026/2027, il Manchester City ha voluto rivoluzionare la creazione delle maglie. Infatti, insieme a Puma, la squadra che milita in Premier League ha dato la possibilità ai tifosi di creare con l'AI la terza divisa per l'annata attualmente in corso. In tantissimi hanno mandato le loro proposte e, successivamente, ha avuto luogo un sondaggio sempre tra i tifosi per scegliere quello che avrebbe vinto. Alla fine, la maglia scelta è stata quella creata da Elliot, fotografo e tifoso dei Citizens.

Un tifoso ha creato la terza divisa del Manchester City con l'AI

La terza maglia del City è di coloreed al centro di essa è presente una striscia con due colori, per la precisione metàe metà. Lo strumento utilizzato per la creazione della divisa si chiama Puma AI Creator, che nel giro di pochi secondi trasforma le parole scritte in design per le maglie. A seguito della presentazione della terza divisa dei Citizens, la rivista NSS Sports ha voluto intervista Elliott, colui che ha vinto il concorso per aver creato la maglia della sua squadra del cuore con lo strumento citato poco sopra.

Erling Haaland con la terza divisa del Manchester City. Foto presa dal sito ufficiale del club mancity.com

Le parole di Elliot a Nss: "La divisa si rifà a quella della stagione 2013/2014, che io ho sempre amato. Da tifoso, penso sempre che ci siano quelle maglie che prima o poi vorresti vedere rivisitate e quella è sempre stata al primo posto della mia lista. Quella divisa mi fa venire in mente tanti ricordi e non c'è mai stato qualcosa di simile. Ho sempre pensato che avrei dovuto farlo se ci fosse stata la possibilità e l'ho colta al volo. Per rendere la maglia più simmetrica, ho spostato la fascia al centro cercando di rispettare l'originale il più possibile. Ho fatto delle piccole e sottili modifiche".

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Poi ha continuato dicendo: "Il risultato finale va diviso a metà tra me e l'AI. Durante la creazione, potevo spostare la fascia dove voleva e potevo sia ingrandirla che rimpicciolirla. Avevo già un'idea di quel che volevo fare ed era esattamente come l'avevo pensata. Faccio fatica a credere che tutto ciò sia successo per davvero. Ho una buona conoscenza sulle maglie del City che ho visto nella mia vita. Sarebbe bello vedere la squadra vincere un trofeo indossando quella maglia che, in questo modo, può entrare nella storia".