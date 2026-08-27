Tantissimi tifosi del club inglese hanno partecipato al concorso indetto da Puma ed il vincitore è stato intervistato
Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere
Per la stagione 2026/2027, il Manchester City ha voluto rivoluzionare la creazione delle maglie. Infatti, insieme a Puma, la squadra che milita in Premier League ha dato la possibilità ai tifosi di creare con l'AI la terza divisa per l'annata attualmente in corso. In tantissimi hanno mandato le loro proposte e, successivamente, ha avuto luogo un sondaggio sempre tra i tifosi per scegliere quello che avrebbe vinto. Alla fine, la maglia scelta è stata quella creata da Elliot, fotografo e tifoso dei Citizens.
Un tifoso ha creato la terza divisa del Manchester City con l'AILa terza maglia del City è di colore bianco ed al centro di essa è presente una striscia con due colori, per la precisione metà azzurra e metà blu navy. Lo strumento utilizzato per la creazione della divisa si chiama Puma AI Creator, che nel giro di pochi secondi trasforma le parole scritte in design per le maglie. A seguito della presentazione della terza divisa dei Citizens, la rivista NSS Sports ha voluto intervista Elliott, colui che ha vinto il concorso per aver creato la maglia della sua squadra del cuore con lo strumento citato poco sopra.
Le parole di Elliot a Nss: "La divisa si rifà a quella della stagione 2013/2014, che io ho sempre amato. Da tifoso, penso sempre che ci siano quelle maglie che prima o poi vorresti vedere rivisitate e quella è sempre stata al primo posto della mia lista. Quella divisa mi fa venire in mente tanti ricordi e non c'è mai stato qualcosa di simile. Ho sempre pensato che avrei dovuto farlo se ci fosse stata la possibilità e l'ho colta al volo. Per rendere la maglia più simmetrica, ho spostato la fascia al centro cercando di rispettare l'originale il più possibile. Ho fatto delle piccole e sottili modifiche".
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