La Premier League celebra i protagonisti della precedente annata. Ieri sera a Manchester si è tenuta infatti la 53° edizione dei PFA Awards, gli annuali premi di fine stagione assegnati dalla Professional Footballers' Association, il più antico sindacato sportivo professionistico (fondato nel 1907) che supporta e rappresenta i calciatori di Inghilterra e Galles. Tanti i protagonisti della serata, ma più di tutti Bruno Fernandes.

Bruno Fernades miglior giocatore dell'anno

Per quanto riguarda i premi individuali,è stato eletto il miglior giocatore dell'anno al termine di una grande stagione con il Manchester United , capace di riportare i Red Devils in Champions League dopo anni tutt'altro che brillanti, superando anche il precedente record di(20) per maggior numero di assist in una singola stagione di Premier League raggiungendo quota 21.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 AGOSTO: Bruno Fernandes del Manchester United, Declan Rice dell'Arsenal, Nico O'Reilly del Manchester City, Gabriel Magalhães dell'Arsenal, Antoine Semenyo del Manchester City, David Raya dell'Arsenal, William Saliba dell'Arsenal, Rayan Cherki del Manchester City, Jurriën Timber dell'Arsenal e David Jones sul palco per il premio Squadra dell'Anno della Premier League durante i PFA Awards 2026 alla Manchester Opera House il 25 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Jeff Spicer/Getty Images)

Quanto al premio di miglior giovane dell'anno, il vincitore del premio è stato Nico O'Reilly. Il classe 2005 del Manchester City ha collezionato ben 53 presenze, 9 gol e 6 assist con la maglia dei Citizens, risultando decisivo in diverse occasioni. Su tutti la finale di Coppa di Lega contro l'Arsenal, quando O'Reilly firmò una strepitosa doppietta.

La top-11 della scorsa stagione di Premier League

The first Manchester United winner since Wayne Rooney in 2010 ❤️ pic.twitter.com/ipRnCD2ANT — PFA (@PFA) August 25, 2026

Durante la grande serata a Manchester, laha assegnato anche i premi della miglior top-11 della scorsa stagione di Premier League. Tra i pali, figura l'estremo difensore dei Gunners,, accompagnato in difesa da

A centrocampo, invece, presenti Bruno Fernandes, Declan Rice e Rayan Cherki. Infine, a chiudere la formazione, il tridente d'attacco composto da Antoine Semenyo, Erling Haaland e Igor Thiago.