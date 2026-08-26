Bruno Fernandes conquista il premio di miglior giocatore dell'anno, mentre Nico O'Reilly viene eletto miglior giovane: ecco la top-11 della scorsa stagione
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La Premier League celebra i protagonisti della precedente annata. Ieri sera a Manchester si è tenuta infatti la 53° edizione dei PFA Awards, gli annuali premi di fine stagione assegnati dalla Professional Footballers' Association, il più antico sindacato sportivo professionistico (fondato nel 1907) che supporta e rappresenta i calciatori di Inghilterra e Galles. Tanti i protagonisti della serata, ma più di tutti Bruno Fernandes.
Bruno Fernades miglior giocatore dell'annoPer quanto riguarda i premi individuali, Bruno Fernandes è stato eletto il miglior giocatore dell'anno al termine di una grande stagione con il Manchester United, capace di riportare i Red Devils in Champions League dopo anni tutt'altro che brillanti, superando anche il precedente record di Thierry Henry e Kevin De Bruyne (20) per maggior numero di assist in una singola stagione di Premier League raggiungendo quota 21.
Quanto al premio di miglior giovane dell'anno, il vincitore del premio è stato Nico O'Reilly. Il classe 2005 del Manchester City ha collezionato ben 53 presenze, 9 gol e 6 assist con la maglia dei Citizens, risultando decisivo in diverse occasioni. Su tutti la finale di Coppa di Lega contro l'Arsenal, quando O'Reilly firmò una strepitosa doppietta.
La top-11 della scorsa stagione di Premier LeagueDurante la grande serata a Manchester, la PFA ha assegnato anche i premi della miglior top-11 della scorsa stagione di Premier League. Tra i pali, figura l'estremo difensore dei Gunners, Raya, accompagnato in difesa da Nico O'Reilly, Gabriel Magalhães, William Saliba e Jurriën Timber.
The first Manchester United winner since Wayne Rooney in 2010 ❤️ pic.twitter.com/ipRnCD2ANT— PFA (@PFA) August 25, 2026
A centrocampo, invece, presenti Bruno Fernandes, Declan Rice e Rayan Cherki. Infine, a chiudere la formazione, il tridente d'attacco composto da Antoine Semenyo, Erling Haaland e Igor Thiago.
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