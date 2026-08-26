Riparte la stagione calcistica e riparte anche la Champions League. Domani, infatti, è il giorno dei tanti attesi sorteggi. Sono quattro le squadre italiane a giocarsi un posto tra le grandi d'Europa: Inter, Roma, Napoli e Como.

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Come funzionano i sorteggi della Champions League

Appuntamento domani, ore 18, al Grimaldi Forum di Monaco. Dove si terranno gli attesi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8. L'evento sarà inoltre disponibile sui canali Sky Sport, su NOW, su Amazon Prime Video e attraverso il sito ufficiale UEFA. La prima giornata della coppa dalle grandi orecchie, è prevista per l'8 settembre.

Per quanto riguarda la procedura, questa rimane invariata rispetto alle due precedenti edizioni che si sono tenute con il nuovo format. Ci sono 36 formazioni partecipanti divise in quattro fasce. Andranno a comporre una classifica unica che stabilirà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff e quelle che saranno eliminate. Nella prima fase, ogni squadra affronterà due avversarie appartenenti a ciascuna fascia per un totale di otto partite.

Si comincia dalla prima fascia, con i campioni in carica del PSG, per poi procedere all'estrazione manuale delle palline. Le squadra saranno accoppiate con un software automatizzato alle rispettive otto avversarie e la procedura sarà ripetuta fino a completare tutti gli accoppiamenti. Il sorteggio ha anche alcune regole che vanno rispettate. Nella fase di campionato nessuna squadra della stessa federazione nazionale può essere sorteggiata contro una della stessa federazione. E non più di due avversarie possono appartenere alla stessa federazione.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: L'ex calciatore Presnel Kimpembe mostra il trofeo della UEFA Champions League dopo la finale del 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC, disputata alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Oggi, inoltre, si tengono gli ultimi spareggi: AEK-Levski Sofia, Lione-Fenerbahce, Viking-Dinamo Zagabria e Celje contro Slovan Bratislava. Nell'attesa di conoscere gli ultimi risultati, ecco come sono composte le quattro fasce.

Prima fascia: Bayern Monaco, PSG, Real Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid.

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV.

Terza fascia: Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Lipsia, Villareal, Shaktar Donetsk e Galatasaray.

Quarta fascia: Slavia Praga, Sabah, Stoccarda, Como, Lens, LASK.

Come si svolge la competizione dopo i gironi

Dopo che tutte le squadre hanno giocato le loro otto gare, si forma una classifica che determina chi andrà alla fase a eliminazione diretta. Le prime nove formazioni passano direttamente alla fase successiva che prevede i sedicesimi, gli ottavi, i quarti e la semifinale con partite di andata e ritorno fino alla finale. Le squadra dalla nona alla sedicesima, invece, dovranno affrontare i playoff come teste di serie. Dalla 17° alla 24°, invece, avranno sempre da giocare i playoff ma non come teste di serie. Le restanti compagini, 25ª alla 36ª, sono eliminate definitivamente dall'Europa.