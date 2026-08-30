Colpo importante a centrocampo per la Juventus. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno concluso la trattativa con il Tottenham per l'acquisto di Pape Sarr. Il senegalese, secondo Gianluca Di Marzio, si trasferirà alla corta di Luciano Spalletti con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L'affare è ormai ai dettagli e nelle prossime ore il classe 2002 volerà a Torino per cominciare la sua nuova avventura con i piemontesi.

Juventus, in chiusura Pape Sarr: il senegale arriverà in prestito secco

⚪️⚫️ Juventus and Tottenham are set to negotiate details of loan deal with buy clause for Pape Matar Sarr.



Sarr has decided to join Juventus as deal now progressing to key stages. pic.twitter.com/uTgUbrEcu8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Dopo l'importante successo contro il, il secondo consecutivo, lacolpisce anche in tema mercato. Nelle ultime ore, infatti, il club bianconero ha trovato con ill'accordo per l'acquisto di Pape Sarr . Il senegalese, classe 2002, si appresta a diventare il nuovo rinforzo per il centrocampo di Luciano. Secondo Gianluca Di Marzio, l'operazione è ormai ai dettagli. La Vecchia Signora "riscatta" così la delusione per il mancato arrivo di Frankie, poi tornato

Juventus e Tottenham devono solo definire i contenuti dell'obbligo di riscatto, che sarà legato alla qualificazione alle coppe europee e, probabilmente, al numero di presenze del centrocampista. Si tratta su una base di un prestito oneroso da 3 milioni con un obbligo di riscatto condizionato fissato a 30.

LONDRA, INGHILTERRA - 3 APRILE: Moises Caicedo del Chelsea reagisce insieme a Pape Matar Sarr del Tottenham Hotspur, pochi istanti prima che Sarr segnasse un gol poi annullato, durante la partita di Premier League tra Chelsea FC e Tottenham Hotspur FC a Stamford Bridge, il 3 aprile 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Cresciuto nel settore giovanile del Génération Foot, club partner del Metz, nel 2020 viene acquistato proprio da quest'ultimo, con cui firma un accordo fino al 2025. Debutta in prima squadra il 29 novembre 2020 rimpiazzando Mamadou Fofana al 55' dell'incontro di Ligue 1 perso 2-0 contro il Brest. Proprio contro i Pirati, il 31 gennaio 2021 realizza la sua prima rete in maglia granata. Nonostante la giovane età, Sarr diventa un elemento importante per i Granata e nell'estate del 2022 viene cercato da diverse big europee. Alla fine a spuntarla è il Tottenham con il quale, fino ad oggi, ha collezionato 141 presenze e 11 reti.