La carriera calcistica di Stephan El Shaarawy potrebbe continuare in Medio Oriente, per la precisione all'Al-Shabab. Il club che milita in Saudi Pro League, infatti, ha messo gli occhi sul Faraone e ha messo sul piatto una proposta molto importante. Dopo gli anni alla Roma, adesso il classe 1992 può essere ingaggiato a parametro zero e su di lui c'erano anche il Venezia ed il Genoa.

L'importante offerta dell'Al-Shabab per El Shaarawy

Nelle ultime settimane, hanno iniziato a circolare voci di calciomercato riguardanti il Faraone e la prossima squadra con la quale avrebbe continuato la carriera agonistica. Si è parlato del Venezia, tornato indopo una sola stagione ed in cerca di nomi importanti per la propria rosa con l'obiettivo di resta in massima serie. Il classe 1992 è stato accostato anche al Genoa e, in questo caso, si tratterebbe di unessendo prodotto del settore giovanile del Grifone con cui ha esordito in A nel dicembreall'età di sedici anni. Adesso, però, potrebbe prendere piede l'opzione di andare a giocare all'estero essendo arrivata una proposta molto importante all'indirizzo dell'ala sinistra exe Roma

Verona, Italia - 24 maggio 2026: Stephan El Shaarawy della Roma esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Serie A tra Hellas Verona e Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Infatti, i noti esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno riportato sul canale WhatsApp di loro gestione che l'Al-Shabab, club della Saudi Pro League, ha mostrato interesse per il 33enna nato a Savona. Tra l'altro, la squadra proveniente dall'Arabia Saudita ha offerto al Faraone un contratto biennale con stipendio pari a 9 milioni di euro a stagione.

Adesso la palla passa ad El Shaarawy, il quale dovrà decidere se accettare la proposta del club saudita o declinare in attesa di altre offerte. Per lui si tratterebbe della terza esperienza all'estero dopo quella con il Monaco nella stagione 2015/2016, dove ha giocato in prestito, e quella in Cina con lo Shanghai Shenhua dal 2019 al 2021 prima di tornare alla Roma.