Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Paulo Dybala e la Roma sono sempre più vicini a proseguire insieme. Nonostante da oggi l'argentino si trovi formalmente senza contratto, la situazione non preoccupa né il club giallorosso né il giocatore. Secondo quanto riportato da TyC Sports, infatti, esiste già un'intesa di massima per un nuovo accordo biennale e manca soltanto l'annuncio ufficiale da parte della società capitolina. Una notizia che, di fatto, allontana almeno per il momento il sogno del Boca Juniors di riportare in patria uno dei talenti più importanti del calcio argentino.

Dybala, niente Boca: rinnova con la Roma

In questo momento Paulo Dybala è libero di firmare con qualsiasi squadra, ma il suo futuro sembra essere ancora nella Capitale con la maglia giallorossa. La Roma ha infatti lavorato nelle ultime settimane per definire il prolungamento e le parti hanno trovato un'intesa che dovrebbe legare la Joya al club per altre due stagioni. L'ufficialità, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Argentina,

ROMA, ITALIA - 20 FEBBRAIO: Paulo Dybala dell'AS Roma esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita di ritorno dei play-off della fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League 2024/25 tra AS Roma e FC Porto allo Stadio Olimpico il 20 febbraio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il Boca Juniors non ha mai nascosto il desiderio di regalare ai propri tifosi un colpo di enorme prestigio come Dybala. L'attaccante, inoltre, in passato ha raccontato più volte il suo legame affettivo con il club di Buenos Aires, spiegando che suo padre era un grande tifoso degli Xeneizes e ammettendo che un giorno gli piacerebbe giocare nel campionato argentino. Anche l'amicizia con Leandro Paredes, recentemente tornato al Boca dopo una parentesi alla Roma, aveva alimentato le speranze dei tifosi.

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Nonostante questo possibile scenario romantico, la realtà appare diversa con la priorità di Dybala che resta la Roma, dove vuole continuare il proprio percorso e ritrovare continuità ad alti livelli dove può giocare di nuovo la Champions League e magari anche competere per lo Scudetto. Il club giallorosso, dal canto suo, considera l'argentinoe punta sulla sua qualità per affrontare le prossime stagioni con importanti ambizioni.

Salvo clamorosi colpi di scena, Dybala continuerà a incantare lo Stadio Olimpico, mentre a Buenos Aires resterà soltanto la speranza che, prima o poi, il numero 10 che indossa la 21 possa decidere di chiudere la carriera nel club che ha sempre occupato un posto speciale nel suo cuore.