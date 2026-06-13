Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Il tema del rinnovo di Paulo Dybala è assolutamente al centro degli obiettivi della Roma e di Gian Piero Gasperini, che dopo aver conquistato la Champions League e aver tenuto ufficialmente l'uomo della stagione, Doneyell Malen, ha bisogno di una squadra in grado di poter competere agli altissimi livelli della Coppa dei Campioni. Nell'ultima stagione l'argentino è stato, come sempre, rallentato e fermato dagli infortuni ma comunque si è rivelato decisivo quando è stato chiamato in causa collezionando in totale 27 presenze, 3 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, di cui 4 sono arrivati nelle ultime 3 decisive giornate.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Le parole di Paulo Dybala sul suo futuro e sul rinnovo con la Roma

Paulo Dybala ha rilasciato dichiarazioni che lasciano aperta ogni porta per il suo futuro a, riaprendo i giochi sul suo futuro calcistico e dichiarando che tutto è possibile. L'attaccante ha ammesso di non aver ancora deciso la sua prossima squadra, pur rispettando il contratto che lo lega alla Roma fino a giugno.

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Paulo Dybala dell'AS Roma festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Durante l'intervista ha detto di non voler confermare nulla sul suo futuro per rispetto della Roma, con cui è ancora sotto contratto: "Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un'opzione. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi, per rispetto del club, non parlerò del mio futuro".

Infine ha aperto ad un possibile futuro con la maglia del Boca Juniors, tuttavia senza confermare nulla per le motivazioni citate precedentemente: "Può succedere di tutto. Molte volte ho pensato che sarebbe successo una cosa e invece è successo tutt'altro. Il Boca? È un'opzione, vedremo, come ce ne sono altre. Tuttavia, non ho ancora deciso”.

Con la maglia della Roma ha collezionato in totale 140 presenze e 45 gol tra tutte le competizioni, fornendo inoltre 28 assist ai compagni entrando ancora una volta nel cuore dei suoi tifosi grazie al suo modo di giocare a calcio che ricorda a tutti il motivo per cui amiamo questo splendido sport.