L'Argentina ha diramato la lista dei convocati, con Lionel Scaloni che ha ufficializzato i 26 giocatori che faranno parte della spedizione in Nord America nel Mondiale suddiviso tra Stati Uniti, Messico e Canada. I Campioni del Mondo sono pronti, ma un'assenza ha fatto grattare il capo agli appassionati più di tutte le altre: Paulo Dybala. La Joya gioca un calcio spettacolare, ma quest'anno ha sofferto troppo i problemi fisici. Infatti in campionato ha collezionato solo 22 presenze, 2 gol e 6 assist, pur tornando subito decisivo nel momento in cui mette piede sul rettangolo verde.

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Scaloni sulla mancata convocazione di Dybala

Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha spiegato l'esclusione di Paulo Dybala dai convocati per il Mondiale 2026 ai microfoni didefinendola una scelta puramente tecnica, focalizzata sul presente e sul futuro dell'Argentina, iniziando parlando del traguardo raggiunto dal gioiello giallorosso: "Paulo è un grande giocatore, non c’è bisogno neppure di dirlo. È tornato in maniera eccezionale con la sua squadra, raggiungendo la Champions League con delle prestazioni molto buone nelle ultime partite".

SASSUOLO, ITALIA - 26 OTTOBRE: Paulo Dybala dell'AS Roma festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e AS Roma al Mapei Stadium Città del Tricolore il 26 ottobre 2025 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Continuando ha spiegato che c'era chi meritava di avere questa possibilità al posto suo: "Ci sono calciatori che fanno il loro debutto e dimostrano cose importanti. Nel nostro caso, ci sono ragazzi che in quella posizione di campo si sono affermati, che meritano una opportunità. Quindi abbiamo deciso di dare questa opportunità ad altri ragazzi".

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Infine minimizza spiegando che anche altri giocatori che hanno vinto la coppa 4 anni fa non sono stati convocati: "Non ci sono dubbi sulla qualità che ha, sul fatto che gli vogliamo bene e che sia un ragazzo spettacolare. Ci sono anche altri campioni del mondo che sono rimasti fuori, sono cose che si decidono giorno per giorno”.