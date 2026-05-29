Lionel Scaloni ha annunciato la lista di chi vestirà la maglia dell'albiceleste, sono presenti solo due giocatori della Serie A.
La Bombonera intona il suo nome, Messi si commuove: è l'ultima partita con l'Argentina in casa?
L'Argentina è pronta per partire in Nord America, dove dall'11 giugno al 19 luglio si svolgerà il Mondiale diviso tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'ultima spedizione in Qatar nel 2022 fu un successo incredibile, dove Messi (autore di una doppietta) e compagni sono riusciti a vincere la finale contro la Francia alla lotteria dei calci di rigore. Adesso la squadra è diversa, e chi c'era già ha qualche anno in più ma l'obiettivo è rimasto lo stesso: alzare la coppa.
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Mondiale 2026, la lista dei convocati dell'ArgentinaIl CT ha scelto i convocati, e a parte qualche novità il gruppo è rimasto lo stesso che vinse nel 2022. Per la porta Scaloni ha scelto ovviamente Emiliano Martinez, Juan Musso e Geronimo Rulli. Per la difesa Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Leonardo Balerdi, Facundo Medina e Nicolas Tagliafico.
I centrocampisti scelti sono Valentin Barco, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul e Giovanni Lo Celso. Infine gli attaccanti scelti sono Giuliano Simeone, Nico Paz, Nico Gonzalez, Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martinez, Julian Alvarez e José Manuel Lopez.
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