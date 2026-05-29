L'Argentina è pronta per partire in Nord America, dove dall'11 giugno al 19 luglio si svolgerà il Mondiale diviso tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'ultima spedizione in Qatar nel 2022 fu un successo incredibile, dove Messi (autore di una doppietta) e compagni sono riusciti a vincere la finale contro la Francia alla lotteria dei calci di rigore. Adesso la squadra è diversa, e chi c'era già ha qualche anno in più ma l'obiettivo è rimasto lo stesso: alzare la coppa.

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Mondiale 2026, la lista dei convocati dell'Argentina

Il CT ha scelto i convocati, e a parte qualche novità il gruppo è rimasto lo stesso che vinse nel 2022. Per la porta Scaloni ha scelto ovviamente Emiliano Martinez, Juan Musso e Geronimo Rulli. Per la difesa Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Leonardo Balerdi, Facundo Medina e Nicolas Tagliafico.

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina solleva il Trofeo della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 durante la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia al Lusail Stadium il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

I centrocampisti scelti sono Valentin Barco, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul e Giovanni Lo Celso. Infine gli attaccanti scelti sono Giuliano Simeone, Nico Paz, Nico Gonzalez, Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martinez, Julian Alvarez e José Manuel Lopez.

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Tra i nomi mancano quelli di, il primo vittima di vari infortuni che lo hanno limitato durante tutta la stagione, mentre per il classe 2007 non c'è stato niente da fare in una stagione disastrosa del Real Madrid dove ha collezionato solotra tutte le competizioni (la maggior parte dalla panchina) e. La cosa più incredibile di questa selezione ovviamente riguarda, chedopo aver alzato la coppa tanto desiderata da completo protagonista 4 anni fa.

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