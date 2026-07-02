Ha del clamoroso l'ultimo rumors di mercato che riguarda il Genoa: il club, infatti, avrebbe fatto un sondaggio per conoscere le condizioni per l'acquisto di un giocatore da oltre 400 gol in carriera. Trattasi di Pierre-Emerick Aubameyang. Lo riferisce sul suo profilo X Matteo Moretto.

Il Genoa prova il grande colpo: sondaggio per Aubameyang

Il Genoa ha fatto un sondaggio per Pierre-Emerick Aubameyang. pic.twitter.com/sNiq4J9D8R — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 2, 2026

La carriera di Aubameyang

La notizia, riferita su X da Matteo Moretto, è di quelle capaci di infiammare il calcio mercato e scaldare gli animi dei tifosi. Il Genoa, allenato da, avrebbe fatto un sondaggio per l'attaccante Aubameyang. In questo. Si tratta di una semplicevolta a conoscere le disponibilità del giocatore a livello economico e sportivo. L'intenzione dei liguri, comunque, sembra quella di voler preparare il terreno per un possibile affondo per il centravanti gabonese.Oggi, il centravanti francese naturalizzato del Gabon, ha 37 anni e la sua carriera, già da qualche anno, è in fase calante. In passato è stato anche nellama è stato subito mandato in prestito in Francia. Ed è qui, incon la maglia delcon cui segna valanghe di gol. La consacrazione definitiva, però, arriva incon il Borussia Dortmund . Dal 2018 al 2022, invece, fa bene anche indove veste la maglia dei Gunners.

Seguono poi alcune annate decisamente meno positive e prolifiche che lo vedono vestire le maglie di Barcellona, Chelsea e Marsiglia, dove segna quasi come prima. Nel 2024 accerta la corte dell' Al-Qadisiyya, la squadra di Retegui, in Arabia Saudita e vi rimane un anno. Nell'ultima stagione il classe 1989 ha di nuovo giocato nel campionato francese, ancora una volta con la maglia del travagliato Marsiglia. Di nuovo, questo profilico centravanti, ha dimostrato di poter dire la sua: ha messo a segno 14 reti e 10 assist in 41 presenze complessive fra tutte le competizioni.