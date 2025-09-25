Il centrocampista tedesco è stato convocato dalla dirigenza dopo un post: d’ora in avanti i suoi messaggi extra-sportivi saranno controllati dall’ufficio media per evitare nuove controversie con i tifosi

Eugenio D'Antonio 25 settembre - 12:55

Il Borussia Dortmund ha deciso di mettere un freno alle uscite social di Felix Nmecha. Il centrocampista tedesco, 24 anni, arrivato dal Wolfsburg nell’estate 2023 e sotto contratto fino al 2028, è stato convocato nei giorni scorsi dai dirigenti Lars Ricken e Sebastian Kehl dopo le polemiche scatenate da un messaggio pubblicato su Instagram. Nmecha aveva infatti inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia di Charlie Kirk, attivista politico statunitense di estrema destra ucciso il 10 settembre. Un post che non è passato inosservato, scatenando discussioni accese tra i tifosi gialloneri.

Le scuse del giocatore e la linea del club Il giorno successivo il giocatore ha provato a chiarire: “La mia intenzione era solo esprimere vicinanza a una famiglia colpita da un crimine orribile. Non condivido molte delle idee di Kirk, ma un uomo è stato ucciso davanti ai suoi cari. La compassione non dovrebbe mai essere condannata”.

Parole che non sono però bastate a spegnere le polemiche. Così la società ha deciso di prendere posizione per tutelare immagine e ambiente, stabilendo che d’ora in poi ogni messaggio extra-calcistico dell’ex Wolfsburg dovrà passare attraverso l’ufficio media del club.

Il Borussia Dortmund, in una nota, ha ribadito di sostenere la libertà di espressione dei propri calciatori, ma al tempo stesso ha sottolineato la necessità di ridurre il rischio di nuovi scivoloni mediatici. Una linea di prudenza che mira a proteggere squadra, tifosi e sponsor. Per Nmecha, arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, si tratta di un campanello d’allarme: il talento non basta, anche fuori dal campo serve equilibrio.