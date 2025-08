Il partito di estrema destra in uno slogan politico fa riferimento al giallo e nero, riconosciuti a livello internazionale come i colori sociali del BVB

Il Borussia Dortmund ha preso una netta posizione contro l'uso dei suoi simboli in una campagna elettorale dell’AfD (Alternative für Deutschland). Il partito di esterma destra ha lanciato nella zona di Dortmund un adesivo con uno slogan per le elezioni comunali del 14 settembre, che si terranno in Renania Settentrionale-Vestfalia. Tale slogan recita: "Nero e giallo per il calcio, blu la domenica". Un chiaro riferimento ai colori del club calcistico, da sempre identificato con il giallo e il nero.