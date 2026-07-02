Il forte giocatore confermato per il futuro del Milan
Prende sempre più forma il Milan della prossima stagione. Con Amorim in panchina, il club rossonero vuole dare subito una sterzata per allontanare i fantasmi della scorsa stagione, rinforzare la rosa e tornare ad essere subito competitivi. Non solo nomi in entrata ma anche conferme: la prima riguarda il chiacchieratissimo Christian Pulisic, che Cardinale e Amorim vogliono assolutamente confermare, mettendolo al centro del progetto Milan. Come conferma l'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti, le parti sono intenzionate a proseguire insieme il proprio percorso sportivo, con Leao invece sempre più lontano dalla squadra all'ombra della Madonnina, alla ricerca della migliore sistemazione che possa accogliere le richieste di club e calciatore. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA