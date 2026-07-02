Prende sempre più forma il Milan della prossima stagione. Con Amorim in panchina, il club rossonero vuole dare subito una sterzata per allontanare i fantasmi della scorsa stagione, rinforzare la rosa e tornare ad essere subito competitivi. Non solo nomi in entrata ma anche conferme: la prima riguarda il chiacchieratissimo Christian Pulisic, che Cardinale e Amorim vogliono assolutamente confermare, mettendolo al centro del progetto Milan. Come conferma l'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti, le parti sono intenzionate a proseguire insieme il proprio percorso sportivo, con Leao invece sempre più lontano dalla squadra all'ombra della Madonnina, alla ricerca della migliore sistemazione che possa accogliere le richieste di club e calciatore. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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