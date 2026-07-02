Il Belgio ha strappato il passaggio del turno dopo una complicata partita contro il Senegal, che li ha visti rimontare due reti nei minuti finali dei tempi regolamentari grazie ai gol di Romelu Lukaku e Youri Tielemans. Sarebbe potuto essere l'ennesimo disastro in una competizione internazionale per il Belgio, ma l'intervento del VAR nei minuti finali dei tempi supplementari ha assegnato un rigore decisivo alla Nazionale guidata da Rudi Garcia, che è poi stato realizzato dallo stesso Tielemans che ha registrato l'ennesimo record in questo Mondiale.

Il record di Tielemans: battuto Del Piero

Fino a questo momentoera quello segnato danella semifinale del 2006,che citavano la famosa frase: "Andiamo a Berlino!". Sono passati 20 anni da quel leggendario momento, che vide il numero 10 della Juventus mettere all'incrocio il pallone del definitivo 2-0 al minuto 121'.

DORTMUND, GERMANIA - 04 LUGLIO: Alessandro Del Piero dell'Italia festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra nei tempi supplementari durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Germania 2006 tra Germania e Italia, giocata allo Stadium Dortmund il 04 luglio 2006 a Dortmund, Germania. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Ieri questo record è stato infranto da Youri Tielemans, centrocampista del Belgio e dell'Aston Villa (con cui ha conquistato l'ultima Europa League da completo protagonista) che ha realizzato il rigore del 3-2 al minuto 125', permettendo al suo Belgio di raggiungere gli ottavi di finale dove affronterà gli Stati Uniti, Nazionale ospitante, usciti vittoriosi nella sfida di questa notte contro la Bosnia grazie alle reti di Balogun e Tillman.

Ma non solo Del Piero, infatti anche Abdelmoumene Djabou riuscì a segnare al 121' nella partita tra Germania e Algeria, terminata però con la vittoria dei tedeschi che sono riusciti a resistere tenendo il risultato sul 2-1.

In questo particolare podio vediamo però anche la rete di Fabio Grosso, sempre in semifinale contro la Germania nel 2006, che grazie allo splendido assist fornito da Andrea Pirlo segnò il gol dell'1-0 due minuti prima di Pinturicchio dando vita a uno dei momenti più incredibili ed emozionanti nella storia del calcio italiano.