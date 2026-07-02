Il centrocampista smentisce i problemi fisici inventati dal mister dopo la sostituzione e annuncia l'autosospensione
Il Senegal porta in trionfo la Coppa d'Africa prima dell'amichevole con il Perù
Il Mondiale 2026 del Senegal non si chiude soltanto con il dramma sportivo dell'eliminazione sul campo, ma si trascina dietro una vera e propria bomba spogliatoio. Subito dopo la clamorosa sconfitta per 3-2 rimediata contro il Belgio nei sedicesimi di finale, il centrocampista Pape Gueye ha sganciato un siluro mediatico senza precedenti, annunciando l'addio temporaneo ai "Leoni della Teranga" a causa di una totale rottura con l'attuale gestione tecnica.
La goccia che ha fatto traboccare il vasoLa miccia è stata accesa al minuto 66 della sfida contro i belgi. In quel momento, il Senegal stava conducendo un match perfetto, in vantaggio per 0-2 e con la qualificazione agli ottavi in pugno. È a quel punto che il commissario tecnico, Pape Thiaw, ha deciso di richiamare in panchina proprio il giocatore del Villarreal. Da quella sostituzione in poi, la luce si è spenta: il Belgio ha ribaltato incredibilmente la partita, vincendo 3-2 e condannando gli africani all'eliminazione.
Nel post-partita, l'allenatore Pape Thiaw ha provato a giustificare la sua scelta strategica davanti ai microfoni, dichiarando che Gueye era apparso stanco e accusava alcuni problemi di natura fisica. Una versione ufficiale che, tuttavia, è stata smentita nel giro di pochissimi minuti dal diretto interessato.
Senegal: Il durissimo sfogo social di Pape GueyeIntercettato dai giornalisti, Gueye ha risposto in modo secco e glaciale alle parole del proprio allenatore: "Fisicamente stavo bene. L'allenatore fa le sue scelte... e noi le rispettiamo". Ma la vera tempesta si è scatenata poco dopo sui canali ufficiali del calciatore.
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Una presa di posizione netta: o salta la panchina di Pape Thiaw, o uno dei giocatori di maggior talento della squadra non vestirà più la maglia della selezione senegalese. Resta ora da capire come la federazione gestirà questo enorme danno d'immagine e tecnico all'indomani del fallimento mondiale.
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