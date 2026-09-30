Micah Richards, ex difensore del Manchester City, si è detto "completamente devastato" dopo aver letto il verdetto di colpevolezza della Premier League per il suo ex club. La lega, infatti, ha confermato che il City è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse relative alla violazione delle norme finanziarie.

La disperazione di Micah Richards di fronte alla colpevolezza del suo Manchester City

🗣️ Micah Richards on Manchester City's guilty verdict



The former City defender says he was "absolutely devastated" after reading the "damning" ruling, which found the club had arranged "sham contracts" to disguise more than £830m in secret funding. pic.twitter.com/kyj18puYgL — Match of the Day (@BBCMOTD) September 30, 2026

"Mi sento triste, arrabbiato e anche confuso. Sono completamente devastato". Con queste parole, al podcast The Rest is Football, Micah Richards ha commentato la notizia della colpevolezza della sua ex squadra, il Manchester City. Il club, infatti, è stato riconosciuto colpevole anche dalla Premier League. Gli Sky Blues, infatti, hanno violato. Una commissione indipendente ha scoperto anche dei contratti fittizi, stipulati dalla società per mascherare dei finanziamenti segreti da 830 milioni di sterline. In quegli anni i Citizens hanno vinto il campionato inglese per ben tre volte e Richards faceva parte della rosa che si laureò campione nel 2011-2012."Le notizie erano preoccupanti. Ho letto parole come contratti fasulli e mi sono sentito distrutto. Ero in quel club da sempre, da quando avevo 14 anni. Avrei dato la vita per quella maglia.con il Manchester City. E ora devo sentire queste notizie: è davvero terribile, anche e soprattutto per i tifosi", ha commentato l'ex difensore.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City festeggia al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Sunderland all'Etihad Stadium, il 20 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Richards, quando militava nelle giovanili, ha vissuto con una famiglia di tifosi degli Sky Blues. Ed ha raccontato di aver parlato con loro, rivelando così lo shock e lo sgomento da loro provati: "Il mio ex coinquilino mi ha chiamato. Era letteralmente in lacrime, mi chiedeva di dargli delle risposte che io non ho. Si tratta di una persona che ha sostenuto questi colori per oltre 60 anni ed ora è circondato da una incertezza semplicemente straziante".

Nel frattempo il club, per bocca del presidente Khaldoon Al Mubarak, continua a negare qualsiasi illecito ed a considerarsi innocente. Ha tempo fino al due ottobre per presentare ricorso, mentre si attende di conoscere l'entità delle sanzioni.