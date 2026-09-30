Richards ha giocato anche per Fiorentina e Aston Villa.
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Micah Richards, ex difensore del Manchester City, si è detto "completamente devastato" dopo aver letto il verdetto di colpevolezza della Premier League per il suo ex club. La lega, infatti, ha confermato che il City è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse relative alla violazione delle norme finanziarie.
La disperazione di Micah Richards di fronte alla colpevolezza del suo Manchester City"Mi sento triste, arrabbiato e anche confuso. Sono completamente devastato". Con queste parole, al podcast The Rest is Football, Micah Richards ha commentato la notizia della colpevolezza della sua ex squadra, il Manchester City. Il club, infatti, è stato riconosciuto colpevole anche dalla Premier League. Gli Sky Blues, infatti, hanno violato più di 100 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Una commissione indipendente ha scoperto anche dei contratti fittizi, stipulati dalla società per mascherare dei finanziamenti segreti da 830 milioni di sterline. In quegli anni i Citizens hanno vinto il campionato inglese per ben tre volte e Richards faceva parte della rosa che si laureò campione nel 2011-2012.
Richards, quando militava nelle giovanili, ha vissuto con una famiglia di tifosi degli Sky Blues. Ed ha raccontato di aver parlato con loro, rivelando così lo shock e lo sgomento da loro provati: "Il mio ex coinquilino mi ha chiamato. Era letteralmente in lacrime, mi chiedeva di dargli delle risposte che io non ho. Si tratta di una persona che ha sostenuto questi colori per oltre 60 anni ed ora è circondato da una incertezza semplicemente straziante".
Nel frattempo il club, per bocca del presidente Khaldoon Al Mubarak, continua a negare qualsiasi illecito ed a considerarsi innocente. Ha tempo fino al due ottobre per presentare ricorso, mentre si attende di conoscere l'entità delle sanzioni.
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