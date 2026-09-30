Jorge Jesus ritrova Bruno Fernandes e deve decidere come gestire Cristiano Ronaldo dopo i novanta minuti trascorsi in panchina contro la Norvegia
La Danimarca ha sistemato subito la prima sconfitta. Dopo il 3-2 contro la Norvegia, la squadra di Brian Riemer ha battuto 2-0 il Galles e si è rimessa in corsa nel Gruppo 4. Adesso, però, a Copenaghen arriva la squadra che finora non ha lasciato neppure un punto per strada. Danimarca-Portogallo si gioca giovedì 1 ottobre alle 20:45 al Parken Stadium. I portoghesi hanno vinto entrambe le prime due partite, prima contro il Galles e poi sul campo della Norvegia, e guidano il girone con sei punti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La Danimarca dovrà fare a meno di Patrick Dorgu, fermatosi contro il Galles e già rientrato al Manchester United. Il Portogallo ritrova invece Bruno Fernandes, tornato ad allenarsi con il gruppo. E poi c'è Cristiano Ronaldo: contro la Norvegia è rimasto in panchina per tutta la partita, mentre a Copenaghen torna seriamente candidato per una maglia dall'inizio. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Il Parken arriva in chiaro: Danimarca-Portogallo si vede sul 20Danimarca-Portogallo sarà una delle partite di Nations League trasmesse gratuitamente in Italia. L'incontro sarà visibile in diretta integrale sul canale 20 di Mediaset, con calcio d'inizio alle 20:45 di giovedì 1 ottobre. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari con Massimo Cravero al commento tecnico. La diretta sarà disponibile anche in streaming attraverso Mediaset Infinity e SportMediaset. La partita rientra inoltre nella programmazione della Nations League di Sky e NOW.
La risposta è arrivata contro il Galles, ma Riemer perde DorguLa Danimarca aveva cominciato male la Nations League, perdendo una partita molto movimentata contro la Norvegia. Il 2-0 sul Galles ha però rimesso immediatamente in carreggiata la squadra di Riemer, salita a tre punti dopo due giornate. La vittoria ha portato anche indicazioni interessanti davanti. Rasmus Højlund resta il riferimento centrale, mentre Isaksen e Damsgaard possono muoversi alle sue spalle e cambiare continuamente posizione.
Il problema riguarda la fascia lasciata libera da Dorgu. L'esterno si è fermato per un problema muscolare contro il Galles e non sarà disponibile. Mohamed Daramy, entrato proprio al suo posto nell'ultima partita, è il principale candidato a partire dall'inizio. In mezzo Riemer dovrebbe invece toccare poco. Hjulmand e Højbjerg garantiscono fisicità ed esperienza e saranno particolarmente importanti contro un Portogallo che proverà a controllare il pallone attraverso i propri centrocampisti.
Sei punti e una panchina che ha fatto rumore: Ronaldo torna tra le scelte di JesusIl Portogallo ha iniziato la nuova gestione di Jorge Jesus vincendo. Prima l'1-0 contro il Galles, poi il 2-1 ottenuto in Norvegia: due partite sufficienti per prendere immediatamente il comando del gruppo. A Oslo ha deciso anche Gonçalo Ramos, sfruttando un errore del portiere norvegese. Cristiano Ronaldo, invece, non è entrato ed è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. A Copenaghen lo scenario dovrebbe cambiare, con il capitano nuovamente candidato a guidare l'attacco.
Jorge Jesus recupera anche Bruno Fernandes, tornato a lavorare con i compagni dopo aver saltato la partita con la Norvegia. Il suo rientro offre un'altra soluzione in un centrocampo nel quale Vitinha e João Neves rimangono due punti di riferimento. Pedro Neto e João Félix possono invece accompagnare Ronaldo davanti, con Gonçalo Ramos che rappresenta qualcosa in più di una semplice alternativa dopo il gol dell'ultima giornata.
Hjulmand e Højbjerg contro il palleggio portoghese: la chiave tattica del matchLa Danimarca difficilmente avrà interesse ad abbassarsi per tutta la partita. Al Parken Riemer può provare ad aggredire il Portogallo soprattutto quando la costruzione passa centralmente. Hjulmand e Højbjerg saranno fondamentali per impedire a Vitinha e Bruno Fernandes di ricevere troppo comodamente. Se i portoghesi riusciranno a trovare con continuità l'uomo tra le linee, la difesa danese rischierà di essere costretta ad arretrare rapidamente.
Dall'altra parte c'è Højlund. Il centravanti può diventare particolarmente pericoloso se la Danimarca riuscirà a recuperare il pallone e attaccare immediatamente gli spazi alle spalle della difesa portoghese. Interessante anche quello che può accadere sulle fasce. Daramy può dare velocità alla Danimarca, ma dalla sua parte dovrà fare i conti con le continue avanzate di Cancelo.
Le probabili formazioni di Danimarca-PortogalloRiemer dovrebbe mantenere il 4-2-3-1. Filip Jørgensen sarà confermato tra i pali, con Kristensen, Andersen, Provstgaard e Mæhle davanti a lui. Hjulmand e Højbjerg dovrebbero formare nuovamente la coppia centrale. Isaksen, Damsgaard e Daramy sono invece i favoriti per muoversi alle spalle di Højlund.
Nel Portogallo torna disponibile Bruno Fernandes. Jorge Jesus può inserirlo insieme a Vitinha e João Neves, mentre davanti Cristiano Ronaldo è favorito per riprendersi il posto da centravanti. Le ultime indicazioni danno João Félix e Pedro Neto in corsa per completare il tridente.
DANIMARCA (4-2-3-1): Jørgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle; Hjulmand, Højbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Højlund. CT Riemer.
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; João Félix, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. CT Jorge Jesus.
Copenaghen alle 20:45, la serata parte da quiPartita: Danimarca-PortogalloCompetizione: UEFA Nations League 2026/27Lega: AGruppo: 4Giornata: 3ªData: giovedì 1 ottobre 2026Orario: 20:45Stadio: Parken Stadium, CopenaghenDiretta TV in chiaro: 20Streaming gratuito: Mediaset Infinity e SportMediaset
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