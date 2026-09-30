La Danimarca ha sistemato subito la prima sconfitta. Dopo il 3-2 contro la Norvegia, la squadra di Brian Riemer ha battuto 2-0 il Galles e si è rimessa in corsa nel Gruppo 4. Adesso, però, a Copenaghen arriva la squadra che finora non ha lasciato neppure un punto per strada. Danimarca-Portogallo si gioca giovedì 1 ottobre alle 20:45 al Parken Stadium. I portoghesi hanno vinto entrambe le prime due partite, prima contro il Galles e poi sul campo della Norvegia, e guidano il girone con sei punti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Danimarca dovrà fare a meno di Patrick Dorgu, fermatosi contro il Galles e già rientrato al Manchester United. Il Portogallo ritrova invece Bruno Fernandes, tornato ad allenarsi con il gruppo. E poi c'è Cristiano Ronaldo: contro la Norvegia è rimasto in panchina per tutta la partita, mentre a Copenaghen torna seriamente candidato per una maglia dall'inizio. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Il Parken arriva in chiaro: Danimarca-Portogallo si vede sul 20

La risposta è arrivata contro il Galles, ma Riemer perde Dorgu

sarà una delle partite di Nations League trasmesse gratuitamente in Italia. L'incontro sarà visibile, con calcio d'inizio alle. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari con Massimo Cravero al commento tecnico. La diretta sarà disponibile anche in streaming attraversoe SportMediaset. La partita rientra inoltre nella programmazione della Nations League di Sky e NOW.Laaveva cominciato male la, perdendo una partita molto movimentata contro la Norvegia. Il 2-0 sul Galles ha però rimesso immediatamente in carreggiata la squadra di Riemer, salita a tre punti dopo due giornate. La vittoria ha portato anche indicazioni interessanti davanti.resta il riferimento centrale, mentre Isaksen e Damsgaard possono muoversi alle sue spalle e cambiare continuamente posizione.

Il problema riguarda la fascia lasciata libera da Dorgu. L'esterno si è fermato per un problema muscolare contro il Galles e non sarà disponibile. Mohamed Daramy, entrato proprio al suo posto nell'ultima partita, è il principale candidato a partire dall'inizio. In mezzo Riemer dovrebbe invece toccare poco. Hjulmand e Højbjerg garantiscono fisicità ed esperienza e saranno particolarmente importanti contro un Portogallo che proverà a controllare il pallone attraverso i propri centrocampisti.

Oslo, Norvegia - 27 settembre: Sander Berge della Norvegia viene messo sotto pressione da Gonçalo Ramos del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all’Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Sei punti e una panchina che ha fatto rumore: Ronaldo torna tra le scelte di Jesus

Ilha iniziato la nuova gestione divincendo. Prima l'1-0 contro il Galles, poi il 2-1 ottenuto in Norvegia: due partite sufficienti per prendere immediatamente il comando del gruppo. Aha deciso anche, sfruttando un errore del portiere norvegese. Cristiano Ronaldo, invece, non è entrato ed è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. A Copenaghen lo scenario dovrebbe cambiare, con il capitano nuovamente candidato a guidare l'attacco.

Jorge Jesus recupera anche Bruno Fernandes, tornato a lavorare con i compagni dopo aver saltato la partita con la Norvegia. Il suo rientro offre un'altra soluzione in un centrocampo nel quale Vitinha e João Neves rimangono due punti di riferimento. Pedro Neto e João Félix possono invece accompagnare Ronaldo davanti, con Gonçalo Ramos che rappresenta qualcosa in più di una semplice alternativa dopo il gol dell'ultima giornata.

Hjulmand e Højbjerg contro il palleggio portoghese: la chiave tattica del match

Ladifficilmente avrà interesse ad abbassarsi per tutta la partita. Alpuò provare ad aggredire il Portogallo soprattutto quando la costruzione passa centralmente.saranno fondamentali per impedire a Vitinha e Bruno Fernandes di ricevere troppo comodamente. Se i portoghesi riusciranno a trovare con continuità l'uomo tra le linee, la difesa danese rischierà di essere costretta ad arretrare rapidamente.

Dall'altra parte c'è Højlund. Il centravanti può diventare particolarmente pericoloso se la Danimarca riuscirà a recuperare il pallone e attaccare immediatamente gli spazi alle spalle della difesa portoghese. Interessante anche quello che può accadere sulle fasce. Daramy può dare velocità alla Danimarca, ma dalla sua parte dovrà fare i conti con le continue avanzate di Cancelo.

Copenaghen, Danimarca - 27 settembre: Danny Ward del Galles osserva il pallone dopo non essere riuscito a respingere il tiro di Gustav Isaksen della Danimarca (non nella foto), che porta al primo gol della Danimarca, durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Danimarca e Galles al Parken Stadium il 27 settembre 2026 a Copenaghen, Danimarca. (Foto di Patrik Lundin/Getty Images)

Le probabili formazioni di Danimarca-Portogallo

dovrebbe mantenere il. Filip Jørgensen sarà confermato tra i pali, con, Andersen, Provstgaard e Mæhle davanti a lui.e Højbjerg dovrebbero formare nuovamente la coppia centrale. Isaksen, Damsgaard e Daramy sono invece i favoriti per muoversi alle spalle di

Nel Portogallo torna disponibile Bruno Fernandes. Jorge Jesus può inserirlo insieme a Vitinha e João Neves, mentre davanti Cristiano Ronaldo è favorito per riprendersi il posto da centravanti. Le ultime indicazioni danno João Félix e Pedro Neto in corsa per completare il tridente.

DANIMARCA (4-2-3-1): Jørgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle; Hjulmand, Højbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Højlund. CT Riemer.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; João Félix, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. CT Jorge Jesus.

Copenaghen alle 20:45, la serata parte da qui

Danimarca-PortogalloUEFA Nations League 2026/273ªgiovedì 1 ottobre 202620:45Parken Stadium, Copenaghen