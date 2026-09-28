Il terzino del Barça raggiunge un numero importante con la propria nazionale: ieri si è visto poco in attacco, concentrato sulle sgasate di Nusa
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Cambiano i commissari tecnici del Portogallo, ma Joao Cancelo è sempre titolare sulla fascia destra della nazionale. La squadra allenata da Jorge Jesus ha vinto la sfida contro la Norvegia di Nations League. Una partita strana, vinta con un po' di fortuna e bravura dai portoghesi. La squadra nordica avrebbe meritato di passare guardando gli xG prodotti: ben 2.52 a fronte dei soli 1.04 lusitani. Jorge Jesus avrà sicuramente ringraziato Diogo Costa negli spogliatoi, che è stato protagonista indiscusso della sfida, premiato da Sofascore con un 9.4 di valutazione.
L'estremo difensore del Portogallo ha fatto 5 parate, di cui 4 dentro l'area, evitando 2.25 gol. Il gol di Haaland è stato ineluttabile, ma la rete di Joao Felix al 17' e quella del milanista Gonçalo Ramos al 54' hanno portato i portoghesi al primo posto della classifica. Cancelo è rimasto un po' in ombra nella serata di ieri, complici le tante attenzioni difensive necessarie su un'ala come Nusa.
Cancelo nella storia del PortogalloTuttavia, l'esterno destro viene da un più che ottimo Mondiale disputato in estate. Autore di 1 assist contro l'Uzbekistan, Cancelo è riuscito a rimanere saldo al comando della fascia destra. Joao è uno dei migliori terzini offensivi da anni nel panorama calcistico europeo. Le squadre in cui ha giocato sono state tutte di altissimo livello: Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Monaco, Barcellona, una tappa "economica" all'Al-Hilal e poi il ritorno a Barcellona nel gennaio passato. In tutte queste squadre, l'apporto del giocatore è stato più che decisivo soprattutto in attacco, grazie al suo piede fatato capace di costruire assist particolari e connessioni all'interno del campo.
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