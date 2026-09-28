Cambiano i commissari tecnici del Portogallo, ma Joao Cancelo è sempre titolare sulla fascia destra della nazionale. La squadra allenata da Jorge Jesus ha vinto la sfida contro la Norvegia di Nations League. Una partita strana, vinta con un po' di fortuna e bravura dai portoghesi. La squadra nordica avrebbe meritato di passare guardando gli xG prodotti: ben 2.52 a fronte dei soli 1.04 lusitani. Jorge Jesus avrà sicuramente ringraziato Diogo Costa negli spogliatoi, che è stato protagonista indiscusso della sfida, premiato da Sofascore con un 9.4 di valutazione.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Jay Dasilva del Galles (L) tenta di superare Joao Cancelo del Portogallo (R) durante la partita della fase di gruppo della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estádio José Alvalade il 24 settembre 2026, a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

L'estremo difensore del Portogallo ha fatto 5 parate, di cui 4 dentro l'area, evitando 2.25 gol. Il gol di Haaland è stato ineluttabile, ma la rete di Joao Felix al 17' e quella del milanista Gonçalo Ramos al 54' hanno portato i portoghesi al primo posto della classifica. Cancelo è rimasto un po' in ombra nella serata di ieri, complici le tante attenzioni difensive necessarie su un'ala come Nusa.

Cancelo nella storia del Portogallo

🚨🇪🇸 JOAO CANCELO MAKES IT THREE FOR BARCELONA! WHAT A FANTASTIC GOAL AGAIN! 🤯🤯🤯🤯



Barcelona 3-1 Racing Santander.pic.twitter.com/vqQ9BaBn5S — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 16, 2026

Tuttavia, l'esterno destro viene da un più che ottimo Mondiale disputato in estate. Autore di 1 assist contro l'Uzbekistan, Cancelo è riuscito a rimanere saldo al comando della fascia destra. Joao è uno dei migliori terzini offensivi da anni nel panorama calcistico europeo. Le squadre in cui ha giocato sono state tutte di altissimo livello: Benfica, Valencia, Inter,, Manchester City,, Barcellona, una tappa "economica" all'Al-Hilal e poi il ritorno anel gennaio passato. In tutte queste squadre, l'apporto del giocatore è stato più che decisivo soprattutto in attacco, grazie al suo piede fatato capace di costruire assist particolari e connessioni all'interno del campo.Daa Jorge Jesus, passando per Roberto Martinez, Joao Cancelo non si è mai allontanato dal circuito del Portogallo. Esordiente nell'agosto 2016, dopo l'Europeo vinto, il terzino del Barcellona non se n'è mai più andato, collezionandocon la nazionale lusitana. Cancelo entra così nel circolo ristretto deiportoghesi capaci di collezionare così tante partite in nazionale, aggiungendo 12 reti e 8 assist.