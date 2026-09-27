Il nuovo aggiornamento dei valori di mercato di Transfermarkt fotografa anche la situazione dei centrocampisti centrali della Serie A. Si tratta di giocatori abituati a giocare in zone di campo piuttosto vicine alla difesa, dove è spesso necessario abbinare qualità e quantità, alternando la presenza in cabina di regia ad una attenta fase di interdizione. In questa particolare graduatoria il primo posto appartiene a Maximo Perrone, centrocampista del Como valutato 35 milioni di euro.

Perrone guida la classifica, Stankovic e Locatelli sul podio

Il giocatore del Como occupa la prima posizione davanti a

, che raggiunge una valutazione di

. Completa il podio

, perno della Juventus, con un valore di mercato fissato a

.

Subito dietro troviamo

, valutato 23 milioni, mentre al quinto posto c'è

, il cui valore è sceso di 3 milioni nell'ultimo aggiornamento, passando a

.

A pari valutazione troviamo Samuele Ricci, anch'egli a quota 22 milioni. Il centrocampista del Como conferma così una presenza importante del club lombardo nella parte alta della graduatoria, con due giocatori nelle prime sei posizioni.

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Keita e Gilmour a quota 20 milioni

La settima posizione è occupata da

, valutato 20 milioni. Alla stessa cifra si trova

, altro centrocampista che negli ultimi anni ha costruito una reputazione importante nel calcio europeo.

Più indietro c'è Hakan Calhanoglu, che con una valutazione di 16 milioni rappresenta comunque uno dei giocatori più esperti dell'intera graduatoria. Il centrocampista dell'Inter rimane un elemento di riferimento per qualità tecnica, capacità di impostazione e pericolosità sui calci piazzati.

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Romano protagonista del maggiore salto

Il dato più significativo dell'aggiornamento riguarda però

. Il centrocampista del Cagliari registra infatti un incremento di ben

, arrivando a una valutazione complessiva di

. È, tra i giocatori presenti nell'elenco, quello che ha fatto registrare la crescita più consistente. A chiudere la classifica c'è

, anch'egli valutato 15 milioni.

La graduatoria mostra quindi una Serie A particolarmente ricca di centrocampisti giovani e in crescita, con Como, Inter e Juventus rappresentate nelle prime tre posizioni. Allo stesso tempo, la presenza di giocatori affermati come Locatelli e Calhanoglu testimonia come esperienza e prospettiva convivano tranquillamente tra i mediani più preziosi del nostro campionato.