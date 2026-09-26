Il mercato della Serie A 2026/27 si riflette anche nelle valutazioni di Transfermarkt, che ha pubblicato la classifica dei giocatori con il valore di mercato più alto tra i club del massimo campionato italiano. Approfittando della sosta per la Nations League si può fare una panoramica sul nostro campionato. Al vertice di questa speciale classifica c’è il centravanti e capitano dell'Inter Lautaro Martinez, valutato 85 milioni di euro, davanti a due dei talenti più interessanti del campionato: Nico Paz e Kenan Yildiz.

Lautaro con Yildiz e Nico Paz: i top della Serie A

Il talento del Como che ha raggiunto una valutazione di

. Una cifra che testimonia la crescita straordinaria del trequartista e il peso che il giocatore ha assunto all’interno del progetto del club lariano. Sul terzo gradino c’è

, stella della Juventus, con un valore di

l'infortunio lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per parecchio, ma quando tornerà a disposizione sarà sicuramente un valore aggiunto per i bianconeri.

Subito dietro troviamo due giocatori valutati 60 milioni di euro. Si tratta di Rasmus Højlund, principale riferimento offensivo del Napoli, e di Manu Koné, centrocampista della Roma. La presenza del francese nella parte altissima della classifica conferma anche l'importanza crescente dei centrocampisti moderni, capaci di incidere sia nella costruzione del gioco sia nella fase di recupero del pallone.

Il Milan può contare invece su Ramos, valutato 50 milioni, mentre la Fiorentina porta in classifica Mastantuono, fermo a 45 milioni. Un altro protagonista della graduatoria è Éderson dell'Atalanta, valutato 40 milioni e indicato in calo rispetto alla precedente valutazione. Il brasiliano è seguito da Taylor della Lazio e Ismaël Koné del Sassuolo, entrambi a quota 25 milioni.

Caricamento post Instagram...

Anche Frendrup e Piccoli in classifica

Nella fascia successiva compaiono diversi giocatori dal valore compreso tra i 15 e i 20 milioni.

è valutato 20 milioni, così come

. Seguono

con 18 milioni e

con 16 milioni. A quota 15 milioni troviamo invece

.

Chiude la graduatoria

, valutato 12 milioni di euro.

Interessanti anche le variazioni evidenziate da Transfermarkt: Manu Koné, Piccoli e Romano risultano in crescita, mentre Éderson e Sulemana sono indicati con una freccia verso il basso. Il dato più interessante, però, è la presenza di diversi giovani nelle prime posizioni: Nico Paz, Yildiz, Mastantuono e gli altri talenti emergenti rappresentano una parte sempre più importante del valore complessivo della Serie A.