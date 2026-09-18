Sabato alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico, Roma e Inter si affronteranno per una gara che vale molto più dei 3 punti. Le due squadre hanno iniziato il campionato nei migliore dei modi conquistando 12 punti in 4 partite: un percorso perfetto che ha portato le due formazioni a contendersi il primato in campionato. La prossima giornata di Serie A, quindi, renderà questa sfida ancora più interessante. Da una parte i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini e trascinati dai gol di Donyell Malen, dall'altra i nerazzurri di Cristian Chivu che possono contare sull'esperienza di Lautaro Martinez. Due centravanti diversi ma con un obiettivo comune: portare la propria squadra ai vertici a suon di gol. Chi la spunterà?

L'impatto devastante di Donyell Malen

Prima di arrivare alla Roma, Malen aveva già avuto una carriera abbastanza importante. L'olandese ha vestito diverse maglie:, passando due anni nelle giovanili dell'. Queste esperienze gli hanno permesso di confrontarsi con il calcio di alto livello. A gennaio 2025 arriva la svolta: i giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini acquistano, in prestito con obbligo di riscatto, il classe'99 dai Villans. Il suo impatto è stato devastante: prestazioni da urlo e gol che hanno fatto subito capire quanto potesse essere utile alla squadra.

Il tecnico piemontese ha puntato sin da subito sulle sue qualità: dribbling, inserimento e capacità di legare sin dai primi momenti con la squadra. Nella stagione passata Malen ha chiuso il campionato con 14 gol in sole 18 presenze, un rendimento straordinario che ha permesso alla squadra della Capitale di qualificarsi in Champions League dopo ben 7 anni.

PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: Il giocatore dell'AS Roma Donyell Malen segna un gol su rigore durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dal riscatto a simbolo della Roma: la scalata di Malen

Se il finale della scorsa stagione aveva fatto intravedere le qualità e le caratteristiche dell'olandese, l'inizio del nuovo campionato ha confermato tutto il suo valore. Malen è stato riscattato dalla Roma per una cifra vicina aidi euro: un vero e proprio affare considerando le cifre sproporzionate del mercato di oggi.

Come è iniziata la stagione dell'ex Aston Villa? Il centravanti ha approcciato il nuovo campionato nel migliore dei modi, realizzando 6 reti nelle prime 4 giornate. Il suo cammino è partito con una splendida tripletta contro la Fiorentina nel 4-0 finale, seguita subito dopo dalla doppietta contro il Lecce al Via del Mare. Rimasto a secco nel match casalingo contro l'Atalanta, si è poi rivelato decisivo nella vittoria in trasferta contro il Torino, aprendo le marcature al 40' del primo tempo.

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Gian Piero Gasperini: il lavoro svolto con l'olandese

La squadra di Gian Piero Gasperini può contare su un attaccante che risulta essere decisivo in qualsiasi momento della gara. I suoi movimenti e le sue caratteristiche rispecchiano appieno le idee dell'ex tecnico dell'Atalanta. Ma, quanto ha inciso l'allenatore piemontese nella crescita esponenziale dell'olandese?Nel corso degli anni abbiamo osservato quanto Gian Piero Gasperini riesca a influenzare il rendimento degli attaccanti: sono tantissimi i centravanti che sotto la sua guida hanno vissuto le migliori stagioni della propria carriera. La lista è lunghissima, da, passando dae per ultimo "Bobby" Malen.

Il mister giallorosso ama giocare con attaccanti di movimento: le sue idee si sposano perfettamente con le caratteristiche dell'olandese. L'ex Borussia Dortmund non è un centravanti statico, ama svariare per tutto il fronte offensivo, scambiarsi di posizione con il resto dei compagni e attaccare gli spazi.

L'ex tecnico del Genoa ha quindi un ruolo estremamente importante nella crescita di Malen: fiducia e responsabilità sono i due elementi principali che hanno permesso al numero 14 di essere decisivo sia nella passata stagione, sia in questo strepitoso avvio di campionato. I sei gol segnati nelle prime giornate di campionato dimostrano quanta sintonia ci sia tra il tecnico e il giocatore.

TORINO, ITALIA - 14 SETTEMBRE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Torino FC e AS Roma allo Stadio Olimpico Grande Torino il 14 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Da riserva di Icardi a simbolo dell'Inter: la parabola di Lautaro Martinez

La storia diall'Inter è completamente diversa da quella di Malen alla Roma. L'argentino è stato acquistato dalper una cifra vicina ai 25 milioni di euro, superando la concorrenza dell'. Il suo impatto con i nerazzurri è stato più complesso del previsto: ai tempi a guidare l'attacco c'era

Il "Toro" ha aspettato il suo momento, ha imparato a conoscere il calcio italiano e si è messo subito a disposizione della squadra. La vera svolta? L'episodio tra Mauro Icardi (ai tempi capitano) e la società: i continui problemi sul rinnovo di contratto hanno influito sul rendimento dell'ex numero 9. Il gol all'esordio contro il Cagliari ha cambiato completamente la vita calcistica del numero 10.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 29: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates after scoring the opening goal during the Serie A match between FC Internazionale and Cagliari at Stadio Giuseppe Meazza on September 29, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

Lautaro è diventato titolare, protagonista e infine capitano. Ha segnato diversi gol pesanti, vinto trofei e conquistato un posto importante nella storia dell'Inter e nel cuore dei tifosi. Oggi è al terzo posto nella classifica dei marcatori di sempre del club nerazzurro, un traguardo che racconta la sua crescita e il legame costruito nel tempo con il club Campione d'Italia.

Da riserva di Mauro Icardi a uno dei più grandi simboli della storia interista: crescita, attaccamento alla maglia, propensione al lavoro e spirito di sacrificio sono gli elementi fondamentali che hanno contribuito alla crescita esponenziale del capitano.

Da Spalletti a Conte: quanto è cresciuto Lautaro?

Ci sono giocatori che diventano vere e proprie leggende dei Club: Lautaro Martinez appartiene a questa categorie di calciatori. Con l'Inter ha vissuto momenti altalenanti:. Ha segnato in partite decisive controimparando a limare anche il suo carattere.

Il suo ruolo non è soltanto quello di realizzare reti: il Toro è un vero e proprio punto di riferimento per i suoi compagni di squadra e un simbolo per tutti i sostenitori della beneamata. Nel corso degli anni, ha cambiato molto anche il suo modo di giocare. Ai tempi di Luciano Spalletti (tecnico che ha lanciato il numero 10) era più un attaccante d'area di rigore, meno propenso al gioco di squadra.

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Da Inzaghi a Chivu passando per diversi partner d'attacco

Con il passare del tempo ha imparato ad essere un centravanti diverso: lotta con i difensori, partecipa alla costruzione della manovra, gioca di spalle alla porta diventando importante anche per i compagni. Con l'arrivo di, l'argentino ha iniziato una nuova fase della propria carriera, giocando al fianco di una punta statica come. In questo contesto non è stato più il classico finalizzatore, ma un vero e proprio numero dieci capace sia di segnare che di fornire assist.Il vero exploit è arrivato con Simone Inzaghi: numerosi sono gli attaccanti che lo hanno affiancato, dapassando per. Il percorso con il "Demone" può rappresentare il vero e proprio salto di qualità di Lautaro Martinez. Durante questi anni ha conquistato diversi titoli arrivando due volte in finale dipoi perse rispettivamente contro. Ma, sotto la guida di Inzaghi, l'argentino ha dimostrato ancora di più tutte le sue qualità.

Oggi, grazie al lavoro di Cristian Chivu, il suo modo di giocare è cambiato ulteriormente: agisce quasi come un centrocampista avanzato; torna a recuperare palloni, imposta il gioco a centrocampo e aiuta costantemente i compagni di squadra. Nonostante queste caratteristiche, l'arma principale rimane la determinazione in area di rigore: il numero dieci, da anni, si rivela una vera e propria maledizione per le difese avversarie.

MILANO, ITALIA - 5 SETTEMBRE: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale festeggia con il compagno di squadra Marcus Thuram dell'FC Internazionale la vittoria dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e SSC Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza il 5 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Simone Arveda - Inter/Inter via Getty Images)

Il continuo cambiamento del partner d'attacco dimostra chiaramente quanto si sia alzato il livello tecnico di Lautaro Martinez. Ogni compagno di reparto che lo ha affiancato presentava caratteristiche diverse: dalla fisicità e staticità di punte come Lukaku, Arnautovic, Dzeko, Esposito e Taremi, alla dinamicità di Thuram, Correa e Bonny giocatori che amano svariare su tutto il fronte offensivo. La sua straordinaria capacità di mettersi a disposizione della squadra e di assecondare le richieste dei vari tecnici rappresenta la vera e propria evoluzione del capitano nerazzurro.

Roma-Inter sarà anche la sfida tra Malen e Lautaro

Il big match di Sabato arriva in un momento splendente per entrambe le formazioni. Da una parte i giallorossi ancora imbattuti in questa stagione e con l'entusiasmo alle stelle; dall'altra i nerazzurri, sconfitti solo dalin, che scenderanno in campo con la consapevolezza e determinazione di una grande squadra.

In tutto ciò, il duello tra Malen e Lautaro può diventare la chiave di lettura della gara: da un lato il capocannoniere di questa stagione, dall'altro quello della passata stagione. Sarà uno dei due a decidere la partita? L'olandese vuole confermarsi la vera e propria rivelazione della Serie A, l'argentino invece è pronto a scrivere altre pagini indelebili della storia nerazzurra.

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Il confronto tra i due risulta affascinante in quanto rappresentano due modi diversi di essere centravanti: da una parte Malen che ama svariare per tutto il fronte offensivo partendo spesso da zone defilate, dall'altra Lautaro che risulta essere decisivo nella zone centrale del campo.

L'ultima parola, come sempre, spetterà al rettangolo verde. Intanto, i pressupposti per assistere ad una gara piena di emozioni ci sono tutti. Ora, non ci resta che attendere e capire chi sarà la vera protagonista del campionato. La Roma può essere la principale l'antagonista principale dell'Inter? E i Nerazzurri riusciranno a vincere il secondo titolo consecutivo?