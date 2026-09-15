Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione dell’Inter per il big match di sabato contro la Roma. Il centrocampista turco, che aveva già saltato la sfida contro l’Udinese a causa di un problema muscolare, si è sottoposto agli esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. Una perdita importante per Christian Chivu in vista della trasferta all’Olimpico, con il giocatore che non risponderà anche alla convocazione della Nazionale turca.

Gli esami escludono problemi più seri

Questo il comunicato ufficiale dell'Inter:si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni". Al momento, dunque, la certezza è l'assenza contro la Roma, mentre bisognerà attendere l’evoluzione del problema per stabilire i tempi del rientro.

MILANO, ITALIA - 22 AGOSTO: Hakan Calhanoglu dell'Inter festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AC Monza allo Stadio Giuseppe Meazza il 22 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il centrocampista sarà quindi costretto a fermarsi proprio alla vigilia di una sfida particolarmente importante, con le due squadre che arrivano all’appuntamento dell’Olimpico nelle zone alte della classifica. Per Chivu si tratta di una defezione pesante, considerando il ruolo centrale di Calhanoglu nella costruzione del gioco dell’Inter.

Caricamento post Instagram...

Calhanoglu tornerà dopo la sosta

Il problema muscolare impedirà inoltre al centrocampista turco di rispondere alla chiamata della propria Nazionale. L’obiettivo dell’Inter sarà ora gestire il recupero senza correre rischi e sfruttare la successiva sosta per gli impegni internazionali per. Le prossime valutazioni mediche chiariranno l’effettiva disponibilità di Calhanoglu per gli appuntamenti successivi. Nel frattempo, contro la Roma, Chivu dovrà trovare una soluzione alternativa in mezzo al campo per sopperire all’assenza di uno dei giocatori più importanti della sua squadra.