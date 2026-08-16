Manca sempre meno all'inizio dell'incontro che metterà di fronte il Deportivo La Coruña e l'Elche. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della prima giornata della Liga Spagnola 2026/2027. Il match avrà luogo domani sera alle ore 21:00 e si disputerà presso il Riazor. I padroni di casa, allenati da Antonio Hidalgo, hanno fatto il loro ritorno nella massima serie otto anni dopo l'ultima volta. In vista del match di domani, quindi, vediamo insieme com'era il mondo fino quando il Depor ha giocato la sua ultima partita in Liga.

Deportivo La Coruña, ritorno il Liga dopo otto anni ed esordio contro l'Elche: com'era il calcio nel 2018?

La stagioneè stata l'ultima che ha visto il Deportivo La Coruña militare nella massima divisione spagnola. I biancoblù hanno vissuto un'annata molto difficile a livello di risultati. Dopo le prime nove giornate, il club ha esoneratoe ha affidato la squadra a. Quest'ultimo, però, è durato fino alla 22esima giornata col Depor che ha scelto come sostituto una leggenda deldel calibro di. L'olandese, però, non è riuscito a sistemare la situazione in classifica della squadra, che ha chiuso il campionato alcon conseguentein. L'ultima partita dei biancoblù in Liga risale alla sconfitta percontro ildatata

Madrid, Spagna - 1° aprile 2018: Clarence Seedorf, allenatore del Deportivo La Coruña, osserva durante la partita de La Liga tra Atlético Madrid e Deportivo La Coruña al Wanda Metropolitano. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Quell'annata ha visto il debutto di una nuova tecnologia nel mondo del calcio: il Video Assistant Referee, meglio noto come VAR. Ancora oggi, lo strumento è oggetto di migliaia di discussioni. Otto anni fa il Barcellona ha vinto la Liga mentre in Italia la Juventus ha festeggiato la vittoria del settimo Scudetto di fila. Il 16 maggio 2018, quindi pochi giorni prima della partita del Depor, l'Atlético Madrid ha vinto la terza Europa League della sua storia battendo 3-0 l'Olympique Marsiglia. Nell'estate di quell'anno, invece, hanno avuto luogo i Mondiali in Russia, terminati con il successo della Francia che, in finale, ha vinto 4-2 contro la Croazia.

Gli eventi più importanti che hanno avuto luogo otto anni fa

Uno degli eventi più seguiti nel 2018 ha avuto luogo il, quindi un giorno prima dell'ultimo match del Deportivo La Coruña in Liga. Stiamo parlando del royal wedding tra il, figlio die della compianta, e l'attrice, nota per aver interpretatonella serie televisiva Suits. Passando al mondo del cinema, invece, il film del momento era Avengers: Infinity War, distribuito nelle sale negli ultimi giorni di aprile. A livello globale, la pellicola del Marvel Cinematic Universe ha incassato poco più di

Windsor, Regno Unito - 19 maggio 2018: Il Principe Harry, Duca del Sussex, bacia sua moglie Meghan, Duchessa del Sussex, mentre escono dalla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor dalla Porta Ovest. (Foto di Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images)

Dal grande schermo si passa alla scena musicale. Nei primi giorni di maggio del 2018, Donald Glover, noto anche come Childish Gambino, ha rilasciato la canzone This is America, che per diverse settimane è stata in cima alle classifiche musicali. Il rapper stesso ha scritto il testo del brano che affronta due temi molto sentiti ed attuali: l'essere neri negli Stati Uniti e l'uso delle armi nel Paese. Grazie a This is America, Glover ha vinto quattro Grammy l'anno dopo. Concludiamo con la politica con gli Stati Uniti che, ad inizio mese, sono usciti dall'accordo sul nucleare iraniano.