Angeliño lascia la Roma. Dopo una stagione condizionata da una brutta bronchite asmatica, la quale ha costretto l'ex Lipsia a restar fermo ai box per gran parte dell'annata giallorossa, il laterale sinistro spagnolo è stato ufficialmente ceduto in prestito con diritto di riscatto al Deportivo La Coruña, club nel quale è calcisticamente cresciuto ai tempi delle giovanili.

Il comunicato del Deportivo

Attraverso una nota ufficiale e una comunicazione sui propri canali social, il Deportivo La Coruña ha annunciato l'arrivo in squadra di Angeliño scrivendo: "Il calciatore di La Coruña (Coristanco, 4 gennaio 1997) torna nel club dove ha iniziato a coltivare il sogno di diventare un nuovo giocatore della squadra biancoblu, in prestito fino a giugno 2027 con diritto di riscatto

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BORAS, SVEZIA - 3 OTTOBRE: Angeliño dell'AS Roma contro Simon Hedlund dell'IF Elfsborg durante la partita della seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2024/25 tra IF Elfsborg e AS Roma alla Boras Arena il 3 ottobre 2024 a Boras, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Sempre all'interno del comunicato stampa, il club spagnolo ha spiegato che il laterale sinistro della Roma ha già vestito la maglia del Deportivo: "Dopo aver calcato alcuni dei campi più prestigiosi del calcio europeo, Angeliño torna a casa. Nella città e nel club dove ha mosso i primi passi dopo aver giocato per l'ED Luis Calvo Sanz, e che ha sempre considerato la squadra che amava. Il nuovo giocatore del Deportivo ha militato in club del calibro di Manchester City, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Galatasaray e AS Roma".

Angeliño torna a "casa"

Il suo palmarès comprende 101 presenze e 7 gol in Bundesliga, 68 presenze e 4 gol in Eredivisie, 61 presenze e 2 gol in Serie A , oltre a 29 presenze e 3 gol in UEFA Champions League e 23 presenze e 3 gol in UEFA Europa League".

𝐷𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛̃𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑜 𝑠𝑜𝑛̃𝑜 (𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑑𝑜) 🥹💙 pic.twitter.com/8EELkAbI15 — RC Deportivo (@RCDeportivo) August 6, 2026

Continuando, la squadra dellaha presentato il nuovo acquisto spiegando: "Con oltre cento presenze in Bundesliga alle spalle, esperienza in Serie A, Eredivisie e nelle principali competizioni continentali,arriva ada calciatore affermato.

Infine, spazio anche a delle toccanti parole sulla riuscita dell'operazione di mercato: "Ma al di là dei numeri e dei club in cui ha brillato, c'è un aspetto che rende questo acquisto davvero speciale: il ritorno di un tifoso del Deportivo che non ha mai nascosto il desiderio di indossare un giorno la maglia della prima squadra".