La Roma è vicinissima a chiudere l'acquisto di Nahuel Molina dall'Atlético Madrid. Dopo l'addio di Celik, Gian Piero Gasperini potrà avere a disposizione il suo nuovo terzino destro. Le due società hanno trovato un accordo sulla base di 13 milioni di euro più bonus, mentre resta ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare con il giocatore. Salvo sorprese clamorose, l'argentino sarà un nuovo giocatore della squadra della Capitale.

Accordo tra Atlético Madrid e Roma: 13 milioni più 4 di bonus

Naheul Molina è stato acquistato dall'Atlético Madrid per una cifra intorno. Nel suo percorso con la maglia dei Colchoneros ha collezionato oltrein tutte le competizioni disputate. Oltre ad essere un calciatore determinate per i Rojiblancos, l'argentino è una pedina fondamentale per la sua Nazionale: con l'Albiceleste ha vinto

Madrid, Spagna – 22 marzo 2026: Nahuel Molina dell’Atletico Madrid esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Liga EA Sports tra Real Madrid e Atletico Madrid, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 22 marzo 2026 a Madrid, in Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale youtube, la Roma e l'Atlètico Madrid avrebbero trovato un'intesa basata su 13 milioni più 4 di bonus legati a determinati obiettivi. Il Club spagnolo ha dato il via libera all'operazione, preferendo questa soluzione rispetto all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto.

La svolta nell'operazione è arrivata dopo le difficoltà incontrate dai giallorossi nella trattativa per Givario Read. Il Feyenoord, infatti, ha continuato a rifiutare le svariate offerte della Roma chiedendo una cifra ritenuta spropositata da Tony D'Amico. A tal proposito, proprio il neo direttore sportivo dei capitolini, con il consenso di Gasperini, ha scelto di dirottare sul terzino argentino. L'ex Udinese conosce già il calcio italiano grazie alle due stagioni disputate proprio con la squadra friulana prima di trasferirsi in Spagna.

🚨🟡🔴 Club to club agreement in place between AS Roma and Atlético Madrid for Nahuel Molina at €13m plus €4m add-ons.



Details to be sorted on personal terms then deal to be done for Argentina right back. 🇦🇷



🎥🇮🇹 https://t.co/FXaZFwjqFc pic.twitter.com/E0PZkxylvP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Ultimo dettaglio: il si del giocatore

Dopo l'accordo trovato dai due club, resta da definire l'intesa con il giocatore. La Roma è pronta ad offrire a Molina un contratto di circa, stipendio molto vicino a quello percepito all'Atlètico Madrid. In attesa di capire come vorrà usarlo Gasperini,

Buenos Aires, Argentina – 27 marzo 2026: Nahuel Molina dell’Argentina conduce il pallone durante l’amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania, disputata allo stadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, in Argentina.(Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Molina sarebbe attratto dalla possibilità di poter tornare in Serie A e di iniziare una nuova avventura in un club ambizioso come la Roma. Inoltre, ritroverebbe anche alcuni suoi compagni di Nazionale come Dybala, Soulè e il nuovo arrivato Santiago Castro, rendendo la squadra giallorossa sempre più "Albiceleste".

Nelle prossime ore sono previsti ulteriori contatti tra la squadra della Capitale e l'entourage di Molina affinché si possa trovare l'accordo definitivo. Se tutto procederà per il meglio, l'argentino potrebbe sbarcare in Italia nei prossimi giorni e poi raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra e essere a disposizione di Gasperini per la prima giornata di campionato contro la Fiorentina.