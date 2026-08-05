Il nome di Cristian Romero continua ad infiammare il mercato. L'argentino è finito nel mirino di numerosi club tra cui anche l'Inter che sembrerebbe disposta ad accontentare le richieste del Totthenam. Ma, nelle ultime ore, è rimbalzata la notizia secondo il quale l'Atletico Madrid sarebbe interessata all'acquisto del vice-campione del Mondo. Secondo quanto riportato da Marca, Diego Simeone sarebbe pronto ad accogliere a braccia aperte il suo connazionale.

L'Atletico pronta all'assalto: in arrivo la prima offerta per Romero

Cristian Romero è arrivato al Totthenam dall'per una cifra vicino ai. Durante la sua avventura con gli Spurs ha collezionato, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere della squadra Inglese distinguendosi per la sua determinazione sia in fase difensiva che offensiva.

SUNDERLAND, INGHILTERRA – 12 APRILE: Cristian Romero del Tottenham Hotspur in lacrime durante la partita di Premier League tra Sunderland e Tottenham Hotspur, disputata allo Stadium of Light il 12 aprile 2026 a Sunderland, in Inghilterra.(Photo by George Wood/Getty Images)

Secondo quanto trapelato dalla stampa spagnola, la società madrilena considera Romero la priorità assoluta per rinforzare il reparto difensivo e sarebbe pronta a trattare con il Totthenam. L'idea dei Colchoneros sarebbe quella di presentare un'offerta da 30 milioni di euro, confidando anche nelle cessioni di alcuni giocatori come Molina e Ruggeri. Queste ultime operazioni potrebbero garantire un aumento di budget qualora gli Spurs dovessero rifiutare la prima proposta.

L'obiettivo della dirigenza è quello di regalare al Cholo un difensore dalle ottime qualità: infatti, Romero si è sempre contraddistinto per la sua grande forza fisica, la sua ottima tecnica palla al piede e la sua determinazione sia in fase difensiva che offensiva. Già nella scorsa stagione l'Atletico Madrid aveva provato ha strappare il Cuti alla squadra inglese: operazione che non ebbe un lieto fine a causa di un'offerta non ritenuta congrua dal Totthenam.

Romano: "Assalto Atletico a Romero: Inter non ha ancora accordo con lui, anzi non sta proprio..." https://t.co/owmYEqFxIx — Fcinter1908 (@fcin1908it) August 5, 2026

La volontà del giocatore e la concorrenza dell'Inter

Sul centrale argentino resta vivo anche l'interesse dell'. Secondo quanto riportato da alcuni media italiani, la squadra nerazzurra avrebbe raggiunto una base d'intesa con gli Spurs per, ma mancherebbe l'accordo con il vice-campione del Mondo. Nonostante ciò, Romero vedrebbe come prima destinazione la Spagna e nella fattispecie l'Atletico Madrid qualora dovesse lasciare la

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 27 MARZO: Rodrigo De Paul dell’Argentina controlla il pallone accanto al compagno di squadra Cristian Romero durante l’amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania, disputata allo stadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina.(Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

A conferma di quanto trapelato dai quotidiani spagnoli, ci sarebbero anche le parole dell'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Ad oggi non c'è alcun accordo tra l'Inter e il Cuti Romero, e non stanno procedendo in questa direzione". Il club inglese sarebbe disposta a cedere l'argentino qualora dovesse arrivare un'offerta che soddisferebbe le proprie richieste. A tal proposito anche De Zerbi aveva dichiarato che non avrebbe voluto in rosa giocatori scontenti: "Qui voglio solo giocatori che hanno il desiderio di vestire questa maglia, chi vorrà andare via sarà libero di farlo".

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, a Madrid sono convinti che ci siano tutti i pressuposti per arrivare alla fumata bianca confidando anche nella volontà del giocatore. L'Inter rimane alla finestra, mentre l'Atletico Madrid è pronto ad accelerare, quale sarà il futuro del Cuti?