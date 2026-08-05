Lee Kang-In si presenta da nuovo giocatore dei colchoneros
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Lee Kang-In si presenta all'Atletico Madrid. Il trequartista coreano, terzo rinforzo estivo dei colchoneros di Diego Simeone dopo Grimaldo e Hjulmand, ha recentemente parlato ai canali ufficiali del club, mostrando grande entusiasmo per la sua nuova avventura a Madrid, nella speranza di continuare a giocare ad alti livelli e, soprattutto, da protagonista.
Le prime parole di Lee Kang-In da giocatore dell'AtleticoIntervistato ai microfoni del canale ufficiale dell'Atletico Madrid, Lee Kang-In ha dapprima espresso tutte le sue sensazioni riguardo l'approdo in colchoneros: "Sono felicissimo ed emozionato di entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di squadra, l'allenatore, tutto lo staff tecnico e i tifosi: mi hanno detto che sono i migliori del mondo. Sono davvero emozionato e impaziente di iniziare; mancano solo pochi giorni".
Continuando, l'ex PSG ha raccontato di aver riscontrato alcuni problemi burocratici con la Corea del Sud: "Sia io che il club eravamo molto desiderosi di unirci al più presto, ma a causa di alcuni problemi burocratici... è stato un peccato. Tuttavia, in queste settimane mi sono allenato duramente per essere nella migliore forma possibile quando mi unirò alla squadra".
"Ho una mentalità vincente"Successivamente, il calciatore sudcoreano ha fatto una breve presentazione di se stesso: "Sono un giocatore e una persona con una mentalità vincente, sempre ambizioso e desideroso di raggiungere obiettivi e migliorare. La mia priorità è sempre stata quella di aiutare la squadra ovunque mi trovi, e sono molto determinato a raggiungere gli obiettivi che io e tutta la squadra ci siamo prefissati".
30 segundos para conocer a Kang In 🥰 pic.twitter.com/0n3zY7g9Eg— Atlético de Madrid (@Atleti) August 4, 2026
Infine, Lee Kang-In ha chiuso l'intervento parlando del tifo sudcoreano per l'Atletico e dell'emozione di giocare al Metropolitano: "Quando l'Atletico è arrivato tre anni fa, i coreani ne sono rimasti entusiasti. Già allora avevamo un folto seguito lì, ci sono molti tifosi coreani di questa squadra, e credo che ce ne saranno molti altri. Gradualmente, in Corea scopriranno di più sulla nostra storia e su chi siamo. Ai coreani piacerà molto, e avremo molti più tifosi di quanti ne abbiamo ora. Il Metropolitano? Ho giocato per il Valencia e il Maiorca, e ogni partita lì è stata incredibilmente difficile. L'atmosfera nello stadio era sempre elettrizzante, rendendo la vita molto dura agli avversari, non solo per i giocatori ma anche per i tifosi. Ora faccio parte di questa squadra, e sarà qualcosa di davvero speciale per me. Non vedo l'ora. Forza Atleti!".
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