Lee Kang-In si presenta all'Atletico Madrid. Il trequartista coreano, terzo rinforzo estivo dei colchoneros di Diego Simeone dopo Grimaldo e Hjulmand, ha recentemente parlato ai canali ufficiali del club, mostrando grande entusiasmo per la sua nuova avventura a Madrid, nella speranza di continuare a giocare ad alti livelli e, soprattutto, da protagonista.

Le prime parole di Lee Kang-In da giocatore dell'Atletico

"Sono felicissimo ed emozionato di entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di squadra, l'allenatore, tutto lo staff tecnico e i tifosi: mi hanno detto che sono i migliori del mondo. Sono davvero emozionato e impaziente di iniziare; mancano solo pochi giorni".

Intervistato ai microfoni del canale ufficiale dell'Atletico Madrid,ha dapprima espresso tutte le sue sensazioni riguardo l'approdo in

UDINE, ITALIA - 13 AGOSTO: Lee Kang-In del Paris Saint-Germain segna il quarto rigore della sua squadra nella serie di rigori durante la partita di Supercoppa UEFA 2025 tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur allo Stadio Friuli il 13 agosto 2025 a Udine, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Continuando, l'ex PSG ha raccontato di aver riscontrato alcuni problemi burocratici con la Corea del Sud: "Sia io che il club eravamo molto desiderosi di unirci al più presto, ma a causa di alcuni problemi burocratici... è stato un peccato. Tuttavia, in queste settimane mi sono allenato duramente per essere nella migliore forma possibile quando mi unirò alla squadra".

"Ho una mentalità vincente"

"Sono un giocatore e una persona con una mentalità vincente, sempre ambizioso e desideroso di raggiungere obiettivi e migliorare. La mia priorità è sempre stata quella di aiutare la squadra ovunque mi trovi, e sono molto determinato a raggiungere gli obiettivi che io e tutta la squadra ci siamo prefissati"

30 segundos para conocer a Kang In 🥰 pic.twitter.com/0n3zY7g9Eg — Atlético de Madrid (@Atleti) August 4, 2026

Successivamente, il calciatore sudcoreano ha fatto una breve presentazione di se stesso:

Infine, Lee Kang-In ha chiuso l'intervento parlando del tifo sudcoreano per l'Atletico e dell'emozione di giocare al Metropolitano: "Quando l'Atletico è arrivato tre anni fa, i coreani ne sono rimasti entusiasti. Già allora avevamo un folto seguito lì, ci sono molti tifosi coreani di questa squadra, e credo che ce ne saranno molti altri. Gradualmente, in Corea scopriranno di più sulla nostra storia e su chi siamo. Ai coreani piacerà molto, e avremo molti più tifosi di quanti ne abbiamo ora. Il Metropolitano? Ho giocato per il Valencia e il Maiorca, e ogni partita lì è stata incredibilmente difficile. L'atmosfera nello stadio era sempre elettrizzante, rendendo la vita molto dura agli avversari, non solo per i giocatori ma anche per i tifosi. Ora faccio parte di questa squadra, e sarà qualcosa di davvero speciale per me. Non vedo l'ora. Forza Atleti!".