Atletico Madrid, che notte per Ruggeri: ferita al volto e prestazione super

L'Aston Villa è da tempo in cerca di un terzino sinistro. Dopo aver sondato il nome di Pervis Estupinan del Milan poi bloccato dal mister rossonero, ora spunta quello dell'italiano Matteo Ruggeri. I Villans stanchi di attendere risposte dal club Italiano avrebbero destato interesse per il terzino classe 2002 autore di un'ottima stagione all'Atletico Madrid. La società madrilena sacrificherebbe senza problemi l'esterno difensivo italiano per fare cassa in seguito ai recenti acquisti. Dopo una sola stagione Ruggeri potrebbe quindi già lasciare la Liga spagnola.

Aston Villa, pista caldissima per Ruggeri: gli aggiornamenti

Dopo essersi interessati ad Estupinan del Milan il club inglese stanco di attendere la risposta dei lombardi vira il proprio interesse su Matteo Ruggeri. A seguito di una stagione ben giocata all'Atletico Madrid il nome del classe 2002 italiano ha destato interesse a diversi club.si erano dichiarate interessate al giocatore senza però mai affondare il colpo con un'offerta.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Matteo Ruggeri dell'Atletico de Madrid corre con la palla durante la partita di ritorno della semifinale di UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico de Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

In uscita dai Colchoneros come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Ruggeri non rifiuterebbe la destinazione Inglese. Rimasto ai margini dopo l'arrivo di Grimaldo e con Hancko che può occupare la posizione di terzino sinistro il classe 2002 italiano non ha partecipato agli ultimi allenamenti di campo con la squadra di Simeone. Dopo aver speso tanti milioni ad oggi sul mercato ora l'Atletico Madrid deve fare cassa.

Caricamento post Instagram...

Per Ruggeri sarebbe una nuova opportunità di mettersi in mostra in un campionatocontro squadre di alto calibro. Nella scorsa stagione per l'italiano, in tutte le competizioni. Il suo picco lo ebbe quiche è considerata un po' la stagione della sua consacrazione guidato da mister Gasperini. Ora per Ruggeri si potrebbero aprire le porte del campionato inglese,