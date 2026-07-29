L'Atletico Madrid è ancora incerto sulla rosa che verrà presentata ai nastri di partenza della Liga 2026-27. I Colchoneros partono di gran lunga indietro rispetto a Barcellona e Real Madrid. Mai come quest'estate, il divario fra i tre club sembra essere aumentato. I Blaugrana hanno comprato Anthony Gordon, Karim Adeyemi e sono vicini ad acquistare Aymeric Laporte e Joao Cancelo. I Blancos, se possibile, hanno fatto ancora meglio: dagli arrivi di Denzel Dumfries e Marc Cucurella sulle fasce, passando per i parametri zero Ibrahima Konaté e Brahim Diaz, concludendo con il probabile acquisto a tre cifre di Yan Diomande dal Lipsia. L'Atletico Madrid ha salutato la leggenda del club Antoine Griezmann, volato oltreoceano e mentre si aspetta di riavere Nico Gonzalez, cerca di resistere alle avances del Barça per la stella Julián Alvarez. Tuttavia, la passione dei tifosi è esplosa con l'arrivo del sudcoreano Kang-in Lee.

Kang-in Lee alla conquista della Liga

PARIGI, FRANCIA - 31 MAGGIO: Lee Kang-In del Paris Saint-Germain festeggia durante la parata per la vittoria del trofeo da parte del Paris Saint-Germain, in seguito al successo nella finale di UEFA Champions League, il 31 maggio 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Kang-in Lee ha già una grande esperienza nel campionato spagnolo. Il nuovo giocatore dell'Atleti infatti ha giocato per le giovanili del Valencia e dopo l'esperienza in prima squadra, è passato al Maiorca. Con il club delle Baleari, il sudcoreano è esploso, guadagnandosi la chiamata del Paris Saint-Germain. Tuttavia, con i parigini Kang-in Lee non ha trovato grande spazio da titolare e dopo 3 annate da 124 presenze e 16 reti ha deciso di lasciare il club per tornare in Liga per 40 milioni di euro.

🚨🇰🇷 BREAKING: Just 3 days after officially announcing his signing, Kang-in Lee is already the signing that has sold the most Atlético Madrid shirts before even playing a match.



South Korea and the United States, where there is a large Korean community of around two million… pic.twitter.com/er67m5WzTV — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 29, 2026

Il quotidiano Marca riporta una statistica sorprendente sul nuovo calciatore dei Colchoneros. Infatti, nell'ambito del marketing e delle vendite, si è registrato un numero molto importante: nella storia del club, nessuno (nemmeno Julián Alvarez o Antoine Griezmann, da cui ha ereditato la numero 7) aveva mai fatto registrare un numero di vendite delle magliette così alto. L'Atletico Madrid ha deciso di sfruttare l'onda aprendo due store temporanei a Seoul. Tuttavia, il calciatore non è ancora atterrato a Madrid per svolgere alcune pratiche amministrative previste dal suo paese, a proposito di agevolazioni sulla leva militare.