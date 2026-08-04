Respinta la prima offerta: il club spagnolo vuole più soldi per l'ex Udinese
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Molina-Roma, la strada è ancora lunga. Il club giallorosso ha mostrato interesse per l'argentino, ma la prima proposta non ha convinto l'Atlético Madrid. E non solo. Anche il giocatore, al momento, non sembra essere completamente soddisfatto della situazione. Il campione del mondo è un profilo che piace molto a Gasperini, ma per arrivare alla fumata bianca servirà uno sforzo in più. A Madrid non c'è fretta di cederlo: Molina è un giocatore importante per Simeone e ha ancora un contratto fino al 2028. La Roma continua a lavorare, ma la trattativa resta complicata.
La Roma vuole Molina, ma l'Atlético non lo regala: serve un rilancioL'Atlético Madrid non ha intenzione di svendere Molina. La Roma ha messo gli occhi sull'esterno argentino e lo considera uno dei profili ideali per il calcio di Gasperini, ma la prima offerta non è stata ritenuta sufficiente dal club spagnolo. La distanza resta, sia sul fronte del cartellino sia su quello dell'ingaggio del giocatore. A Madrid, infatti, non c'è alcuna urgenza di accelerare la cessione. Molina è arrivato nell'estate del 2022 dall'Udinese per circa 20 milioni di euro e, in quattro stagioni, ha conquistato la fiducia di Diego Simeone. Sono 181 le presenze con la maglia dell'Atlético, condite da 9 gol e 16 assist. Il club spagnolo è disposto ad ascoltare eventuali offerte, ma soltanto davanti a una proposta ritenuta all'altezza del valore del campione del mondo. Anche Molina non chiude alla possibilità di un ritorno in Serie A, campionato che lo ha consacrato, ma non vuole fare passi indietro dal punto di vista economico. La Roma dovrà quindi trovare la formula giusta per convincere tutte le parti in causa. D'Amico continua a lavorare, Gasperini aspetta il suo esterno. La trattativa è aperta, ma per arrivare alla fumata bianca servirà ancora uno sforzo. Le prossime ore saranno decisive. Il ds giallorosso è a caccia.
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