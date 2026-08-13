Il lungo inseguimento dell'estate al Cuti Romero si è concluso con un nulla di fatto per l'Inter, con il difensore argentino che ha accettato la corte dell'Atletico Madrid ed è pronto a diventarne un nuovo giocatore.

Romero all'Atletico: affare da 40 milioni

sarà un nuovo giocatore dell'. Secondo le informazioni riportate da diverse testate, l'operazione con ilsi è infatti chiusa per circacomplessivi, sorpassando definitivamente l'. Il difensore argentino, campione del mondo nel 2022 e vicecampione nel 2026, era da tempo uno degli obiettiviper la difesa dei nerazzurri e, stando a quanto raccontato dai principali media, era anche stato raggiunto un accordocon il club inglese, trovando l'apertura dello stesso giocatore, ma la trattativa sarebbe rimasta per diverso tempo condizionata dalle operazioni in. L'Atletico ha cosi sfruttato il vantaggio temporale: dopo le cessioni di, il club spagnolo disponeva di maggiore liquiditàper chiudere l'operazione e aggiudicarsi Romero.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 12 APRILE: Cristian Romero del Tottenham Hotspur in azione durante la partita di Premier League tra Sunderland e Tottenham Hotspur allo Stadium of Light il 12 aprile 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Romero, il nodo Pavard che ha bloccato l'Inter

Il punto centrale della vicenda sarebbe stato proprio. L'aveva infatti bisogno di liberare uno spazio in difesa prima di poter affondare definitivamente per: il francese però non ha trovato una sistemazione e la sua permanenza si sarebbe rivelato il punto cruciale ad averl'intero meccanismo. Secondo quanto appreso dai principali quotidiani, il problema non era soltanto economico: la rosa nerazzurra aveva infatti bisogno di esserenumericamente.

Romero rappresentava dunque un'operazione importante, ma subordinata alle uscite. Con l'arrivo di John Stones e la presenza di Pavard, Bisseck e degli altri centrali, il reparto risultava già numericamente competitivo. Ora però, sfumato Romero, l'Inter dovrà decidere se intervenire comunque sul mercato oppure puntare sull'organico attuale.