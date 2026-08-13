Il Cuti Romero è pronto a lasciare il Tottenham per approdare in Liga: è fatta con l'Atletico Madrid per circa 40 milioni di euro. Niente Inter per l'argentino

Alex Bianchi
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Il lungo inseguimento dell'estate al Cuti Romero si è concluso con un nulla di fatto per l'Inter, con il difensore argentino che ha accettato la corte dell'Atletico Madrid ed è pronto a diventarne un nuovo giocatore.

Romero all'Atletico: affare da 40 milioni

Cristian "Cuti" Romero sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Secondo le informazioni riportate da diverse testate, l'operazione con il Tottenham si è infatti chiusa per circa 40 milioni di euro complessivi, sorpassando definitivamente l'Inter. Il difensore argentino, campione del mondo nel 2022 e vicecampione nel 2026, era da tempo uno degli obiettivi principali per la difesa dei nerazzurri e, stando a quanto raccontato dai principali media, era anche stato raggiunto un accordo verbale con il club inglese, trovando l'apertura dello stesso giocatore, ma la trattativa sarebbe rimasta per diverso tempo condizionata dalle operazioni in uscita. L'Atletico ha cosi sfruttato il vantaggio temporale: dopo le cessioni di Molina e Ruggeri, il club spagnolo disponeva di maggiore liquidità immediata per chiudere l'operazione e aggiudicarsi Romero.
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SUNDERLAND, INGHILTERRA - 12 APRILE: Cristian Romero del Tottenham Hotspur in azione durante la partita di Premier League tra Sunderland e Tottenham Hotspur allo Stadium of Light il 12 aprile 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Romero, il nodo Pavard che ha bloccato l'Inter

Il punto centrale della vicenda sarebbe stato proprio Benjamin Pavard. L'Inter aveva infatti bisogno di liberare uno spazio in difesa prima di poter affondare definitivamente per Romero: il francese però non ha trovato una sistemazione e la sua permanenza si sarebbe rivelato il punto cruciale ad aver rallentato l'intero meccanismo. Secondo quanto appreso dai principali quotidiani, il problema non era soltanto economico: la rosa nerazzurra aveva infatti bisogno di essere alleggerita numericamente.

Romero rappresentava dunque un'operazione importante, ma subordinata alle uscite. Con l'arrivo di John Stones e la presenza di Pavard, Bisseck e degli altri centrali, il reparto risultava già numericamente competitivo. Ora però, sfumato Romero, l'Inter dovrà decidere se intervenire comunque sul mercato oppure puntare sull'organico attuale.

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