Il futuro di Rafael Leao torna ad animare gli ultimi giorni del mercato del Milan. Dopo il raffreddamento della pista Aston Villa, una nuova pretendente inglese avrebbe infatti messo gli occhi sull'attaccante portoghese: si tratta del Tottenham di Roberto De Zerbi. Secondo quanto riportato da MilanNews, gli Spurs si sono inseriti nella corsa al numero 10 rossonero, mentre Jorge Mendes continua a lavorare per trovare una possibile sistemazione al suo assistito.

La Premier League resta la destinazione preferita dal giocatore, ma per il momento il Milan non ha ancora ricevuto una proposta concreta considerata all'altezza delle proprie richieste. Il club rossonero valuta Leao tra i 50 e i 60 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere particolari sconti, soprattutto a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. Sullo sfondo resta inoltre il Galatasaray, che non ha abbandonato definitivamente la pista ma che, per arrivare al portoghese, dovrebbe aumentare sensibilmente la propria proposta.

Il Tottenham pensa a Leao, l'Aston Villa si raffredda

La comparsa delpotrebbe cambiare lo scenario intorno a Leao proprio nel momento decisivo del mercato. La pista Aston Villa, infatti, si è raffreddata soprattutto di fronte alla valutazione fatta dal Milan, mentre gli Spurs rappresentano una nuova possibilità per permettere al portoghese di approdare in Premier League. Per Leao sarebbe anche l'occasione di lavorare cone che nelle ultime settimane ha visto arrivare diversi rinforzi importanti.

PERTH, AUSTRALIA - 5 AGOSTO: Rafael Leão del Milan in azione. Durante la partita amichevole precampionato tra Milan e Inter all'Optus Stadium. Il 5 agosto 2026 a Perth, in Australia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Non si tratta comunque di una trattativa già impostata: l'interesse degli inglesi deve ancora trasformarsi in un'offerta capace di soddisfare le richieste del Milan. In via Aldo Rossi la posizione resta chiara: il giocatore può partire davanti alla proposta giusta, ma non c'è la necessità di accettare condizioni considerate poco convenienti. Il fattore tempo diventa quindi decisivo. Con la chiusura del mercato sempre più vicina, ogni eventuale accelerazione dovrà arrivare rapidamente e soprattutto accompagnata da cifre vicine alla valutazione stabilita dai rossoneri.

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Il Milan chiede 50-60 milioni: resta possibile anche la permanenza

Il punto centrale rimane infatti la valutazione economica. Ilper lasciar partire Leao e, in assenza di offerte di questo livello, non viene esclusa la permanenza del portoghese. È uno scenario che acquista peso con il passare dei giorni: il mercato è ormai alle battute finali e il club dovrà eventualmente avere anche il tempo necessario per valutare come intervenire sulla rosa dopo una cessione così importante. Il Tottenham rappresenta dunque una pista da seguire, ma non ancora una soluzione definitiva.

Anche il Galatasaray resta interessato, sebbene il club turco sappia di dover compiere uno sforzo economico maggiore per convincere il Milan. Leao rimane così uno dei nomi più caldi del finale di mercato rossonero: da una parte la possibilità di iniziare una nuova esperienza, con la Premier League in cima alle preferenze, dall'altra quella di rimanere a disposizione di Rúben Amorim qualora nessuna pretendente raggiungesse la cifra richiesta. Il Tottenham di De Zerbi è l'ultima società ad essersi affacciata, ma adesso serviranno passi concreti: senza un'offerta importante, il Milan non ha intenzione di privarsi del portoghese a condizioni diverse dalle proprie.