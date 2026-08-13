Il campionato turco 2026/27 prende il via con la prima giornata, che propone la sfida tra Galatasaray-Corum, in programma venerdì 14 agosto alle ore 20:30. I padroni di casa iniziano il nuovo campionato davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di confermarsi ai vertici del calcio turco, mentre il Corum affronta una delle trasferte più difficili della stagione contro una delle formazioni più prestigiose del Paese.

L'esordio rappresenta sempre un momento importante per entrambe le squadre: il Galatasaray vuole partire con il piede giusto e mettere subito in chiaro le proprie ambizioni, mentre il Corum proverà a giocare una gara coraggiosa per cercare di sorprendere i favoriti.

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Il Galatasaray vuole iniziare con una vittoria

Il

affronta il debutto stagionale con l'obiettivo di conquistare subito i tre punti. La formazione di Istanbul punta a recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione e sa quanto sia importante partire bene per costruire fiducia e continuità.

Davanti al proprio pubblico, il Galatasaray proverà a imporre il proprio gioco e sfruttare la qualità della rosa per superare il primo ostacolo del campionato.

Il Corum cerca una prestazione di carattere

Il

si presenta alla sfida con la consapevolezza di affrontare un avversario di grande livello. La squadra ospite dovrà puntare su organizzazione tattica e compattezza per limitare le qualità offensive del Galatasaray.

Un risultato positivo in casa di una delle big del calcio turco rappresenterebbe un importante biglietto da visita per l'inizio della stagione.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

apre il nuovo campionato turco e mette subito in evidenza la differenza di ambizioni tra le due formazioni. I padroni di casa partono nettamente favoriti, ma il primo turno può sempre nascondere delle insidie.

Il Galatasaray cercherà di trasformare il debutto in una festa davanti ai propri tifosi, mentre il Corum proverà a giocarsi le proprie possibilità senza pressioni.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Corum

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la prima giornata del campionato turco.

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