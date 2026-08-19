Dopo l'addio di Mario Gila, passato al Milan, la Lazio corre ai ripari e tappa il buco al centro della sua difesa. La società di Lotito è ormai ad un passo dal prendere, dall'Ajax, il croato Josip Sutalo.

Il colpo in difesa della Lazio: arriva Sutalo

Che la difesa della Lazio di Gattuso avesse bisogno di unera cosa ovvia e fondamentale. Il passaggio di Mario Gila al Milan, comprato per circa trenta milioni, ha privato il nuovo allenatore dei biancocelesti di un giocatore che è stato fondamentale nelle ultime annate dei laziali. Il classe 2000, ex delle giovanili dele del, ha giocato quattro anni con la squadra capitolina: quattro stagioni in cui è diventato un titolarissimo e une preciso. Adesso, arriverà colui che è destinato a sostituirlo nel reparto difensivo.

PODGORICA, MONTENEGRO - 17 NOVEMBRE: Josip Sutalo (Croazia) effettua il riscaldamento prima della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Montenegro e Croazia, disputata al Podgorica City Stadium il 17 novembre 2025 a Podgorica, Montenegro. (Foto di Filip Filipovic/Getty Images)

La dirigenza laziale si è mossa con rapidità e con decisione. Ed ha scelto un altro classe 2000, nonché titolare della nazionale croata. Trattasi di Josip Sutalo. Sutalo, cresciuto nelle giovanili del Neretva e di Dinamo Zagabria, ha giocato a lungo nel campionato croato, soprattutto con la maglia dei blu della Dinamo. Dal 2023, però, si è trasferito all'Ajax per completare e perfezionare il suo percorso di crescita. Sutalo, da tempo nel mirino della squadra di Gattuso, è stato individuato come la scelta giusta per la difesa laziale: è un giocatore di prospettiva ma già abbastanza esperto.

Secondo SportMediaset e SkySport, la trattativa tra la società del presidente Lotito e la controparte olandese è in fase più che avanzata e gli accordi sono ormai stati raggiunti. Il difensore della Croazia arriverà con la formula del prestito oneroso (per tre milioni di euro). Ed è anche previsto un diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Mancano quindi solamente le visite mediche e l'annuncio ufficiale del trasferimento dall'Ajax alla Serie A.