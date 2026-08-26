Rafael Leao e il Milan sembrano vicinissimi a dirsi addio. Per l'esterno d'attacco portoghese si sta materializzando il trasferimento al Galatasaray, sempre più convinto di poter portare un'altra stella del calcio europeo in Turchia. Intanto, per il momento, è il classe 1999 che deve aprire definitivamente alla partenza in direzione Istanbul.

Milan-Galatasaray: intesa vicina, ma Leao...

, Rafael Leao potrebbe lasciare il calcio europeo, per tentare una nuova avventura nella vicina Asia minore. Ad attenderlo, come anticipato, ci sarebbe il Galatasaray, che ha alzato significativamente la suaandando incontro alle onerose richieste del Milan. Ormai con meno di due anni di contratto in rossonero, il portoghese è stato sul mercato per l'intera estate, ma senza che nessun top club si mostrasse davvero interessato al calciatore.

CAIRATE, ITALIA - 26 AGOSTO: L'allenatore dell'AC Milan Ruben Amorim e Rafael Leao dell'AC Milan reagiscono durante una sessione di allenamento dell'AC Milan a Milanello il 26 agosto 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

In base all'ultimo aggiornamento fornito da Fabrizio Romano sui suoi canali social, in giornata il Milan e il Galatasaray avrebbero accelerato la negoziazione, avvicinandosi sensibilmente a un accordo. La cifra intorno a cui si è trovata una base d'intesa si attesta sui 45 milioni di euro, con bonus nell'operazione. I turchi hanno formulato, dunque, un'offerta formale e concreta per rilevare il ventisettenne. Nonostante l'intesa quasi raggiunta tra i club, però, Leao non avrebbe ancora dato il suo benestare alla trattativa.

Caricamento post Instagram...

Nelle prossime ore, pertanto, occorrerà seguire attentamente gli sviluppi dell'affare che potrebbe rimpinguare le casse rossonere. Il Galatasaray, infatti, si attendeun responso dall'attaccante ex Lilla e Sporting Lisbona. Se si dovesse convincere definitivamente, Leao potrà presto raggiungere in Turchia altre ex stelle del calcio europeo, comeapprodato alla corte di Vincenzo Italiano al Besiktas. Dopo sette intense stagioni trascorse a Milano, tra picchi altissimi, con losotto la guida tecnica di Stefano Pioli, e down clamorosi con critiche dei tifosi, il percorso di Leao al Milan sembra davvero prossimo al termine.