Inizia bene il campionato di Vincenzo Italiano con la sua nuova squadra, il Besiktas. Alla Vodafone Arena di Istanbul l'ex allenatore di Bologna e Fiorentina ha la meglio sull'Eyuspor per uno a zero grazie alla rete di Cerny.

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Il Besiktas di Italiano vince la prima gara di campionato

Esordio e vittoria nellaper Vincenzo Italiano . L'ex allenatore del Bologna è da poco approdato, dopo aver terminato la sua esperienza sulla panchina dei rossoblu. Nella squadra turca milita, da poco, Dusan, e ci sono giocatori esperti come, ex Arsenal che ha giocato nel, il portiere tedescoche ha giocato conin Ligue 1. Dopo le amichevoli precampionato e dopo le ottime prove nei preliminari di(i turchi hanno superato il Midtjylland e i cechi dell' Hradec Kralove e se la dovranno vedere il 20 agosto contro lo Zalgiris), il tecnico si conferma anche alla prima partita di campionato.

L'avversario da superare era l'Eyuspor dove gioca il centrocampista del Marocco Sabiri. Per la squadra di casa è stata una vittoria di misura, sofferta, ma importante per cominciare bene il difficile campionato turco. La rete decisiva è arrivata al 25° del primo tempo: il centrocampista ceco Cerny prende palla su passaggio di Olaitan e lascia partire un bel destro che non lascia scampo al portiere avversario. Sarà l'unico gol della gara. Cerny sfiora la doppietta nel secondo tempo, ma il palo gli nega la soddisfazione. Nel finale, infine, la gara si mette in discesa per la squadra di Italiano, dato che gli ospiti rimangono in dieci a causa dell'espulsione del portoghese David Costa.

Al termine della sfida, poi, arriva il commento di Italiano: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Il nostro ritmo, la nostra intensità, e la qualità del gioco sono stati molto buoni. Nella ripresa avremmo potuto fare ancora meglio, ma l'importante era conquistare i tre punti. Abbiamo offerto una buona prestazione e mantenuto la porta inviolata".