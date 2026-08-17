Il Lens fa la storia e l'impresa. Il PSG deve cedere il primo trofeo stagionale, la Supercoppa di Francia, al Lens che trionfa grazie al decisivo Thauvin. I vincitori della Coppa di Francia danno il via molto bene alla loro stagione.

Il Lens compie l'impresa e vince la Supercoppa contro il PSG

, ottenuta resistendo e vincendo contro una formazione, almeno sulla carta, decisamente superiore. Allo stadio Bollaert-Delelis, la squadra di, è costretta a giocare in dieci per ben cinquanta minuti più i vari minuti di recupero a causa di Kyllianal 39° del primo tempo. Il match comincia in favore dei parigini. Gli uomini dihanno subito delle buone occasioni cone poi con. Dopo la prima mezz'ora di gioco, però, è il Lens a trovare il gol, che poi sarà decisivo, con il primo vero tiro in porta della partita. L'exThauvin segna raccogliendo uno sbilenco diagonale di Udol e infilando la porta difesa da. L'espulsione del giovane Antonio, entrato a gamba tesa su Akliouche, mette in seria difficoltà la squadra di casa che è costretta a giocare l'intera seconda frazione di giocoe contro un PSG arrembante.

Florian Thauvin con la maglia del Lens (Credits Instagram)

I parigini attaccano, i sangue e oro resistono. La squadra di Luis Enrique domina il possesso palla, con percentuali del 77%, ma non riesce a sfondare e non trova il gol. Nel finale, poi, si ristabilisce una parità numerica a causa dell'espulsione di Nuno Mendes per condotta violenta. Inutili le ultime due occasioni che portano le firme di Douè e di Dembelè. I parigini arrivavano da quattro Supercoppe vinte di fila ma stavolta devono arrendersi alla squadra sangue e oro che conquista il primo Trophée des Champions della propria storia. Si tratta anche di una rivincita dal forte valore simbolico: il Parist Saint-Germain aveva vinto contro il Lens nel 1998, sempre 1-0.