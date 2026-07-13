Il Lens vuole l'attaccante della Juventus Lois Openda. Lo riporta il sito francese FootMercato. Openda ha già vestito la maglia del club francese in una sola stagione in cui ha messo a segno 21 reti nel campionato francese.

Il Lens punta l'attaccante della Juventus Lois Openda

Il Lens , protagonista di una grande stagione nella qualeed è arrivato, si sta muovendo sul mercato. L'intenzione è quella di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione per rimanere competivi e magari riuscire a beffare il PSG . L'idea del direttore sportivo del club francese, Jean-Louis Leca, è di riportare in Francia un giocatore che con la maglia deiha fatto molto bene segnandonella stagione 2022/2023. Stiamo parlando di Lois Openda, attaccante belga in forza alla Juventus.

Openda è arrivato alla Juventus alla fine del mercato estivo del 2025. Il belga è stato acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il riscatto è scattato a il suo ex club, il RB Lispia, ha incassato ben 40,6 milioni dalla Vecchia Signora. Con il club bianconero, però, il centravanti belga ha segnato un solo gol e ha molto deluso. Il classe 2000, quindi, è praticamente certo di non rientrare nei piani del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti. E, allo stesso tempo, la prospettiva di giocare la Champions League lo attira molto.

BOLOGNA, ITALIA - 14 DICEMBRE: Luciano Spalletti della Juventus reagisce durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e Juventus FC allo stadio Renato Dall'Ara il 14 dicembre 2025 a Bologna, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC tramite Getty Images)

Portarlo al Lens, però, non sarà cosa semplalmeno ice, anzi. L'ostacolo maggiore alla buona riuscita dell'operazione è, senza dubbio, il suo ingaggio, di ben quattro milioni a stagione. Per quanto riguarda la formula, inoltre, è molto probabile che ci si orienti verso un prestito secco oppure un prestito con obbligo di riscatto. Venderlo, almeno, in questa stagione sembra molto difficile e la società torinese vuole evitare una minusvalenza: bisognerebbe venderlo a non meno di 40 milioni. Una cifra che il club francese, difficilmente può permettersi o intenderebbe spendere.