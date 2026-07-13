Il calcio sa essere imprevedibile. E a volte scrive storie che sembrano uscite da una sceneggiatura. Quella che potrebbe presto unire Ferran Torres e il Paris Saint-Germain ne è l'esempio perfetto. L'attaccante del Barcellona è sempre più vicino ai campioni d'Europa e, se l'operazione dovesse andare in porto, si ritroverebbe agli ordini di un allenatore che conosce molto bene: Luis Enrique. Non soltanto perché lo ha lanciato e valorizzato con la Nazionale spagnola. Ma anche per un motivo decisamente più personale.

Il suocero perfetto o quasi: Ferran Torres e Luis Enrique hanno mantenuto la stima reciproca

Per circa due anniè stato infatti legato sentimentalmente a, figlia dell'attuale tecnico del. Una relazione molto seguita dalla stampa spagnola, terminata nel 2023 "quasi" ad un passo del matrimonio. Da allora le loro strade si sono separate, ma il rapporto professionale tra Ferran e Luis Enrique non sembra essersi mai incrinato.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia e dalla Spagna. Il tecnico asturiano continua a nutrire una profonda stima nei confronti dell'attaccante blaugrana. Ferran è considerato un giocatore estremamente utile per il suo sistema di gioco grazie alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, caratteristica che Luis Enrique ha sempre apprezzato fin dai tempi della Roja. Diversi media riportano che il giocatore sia particolarmente gradito all'allenatore e alla dirigenza parigina.

This is exactly why Luis Enrique took Ferran Torres from us. That’s his son-in-law. 😭 pic.twitter.com/TQF81sb7lm — Barça Archive (@BarcaArchive) July 12, 2026

Al netto della fine della relazione con la figlia, Luis Enrique non avrebbe mai modificato il giudizio calcistico su Ferran Torres. In un mondo come quello del calcio. Dove spesso dinamiche personali e professionali finiscono per mescolarsi, il tecnico del PSG avrebbe continuato a considerarlo un profilo ideale per il suo progetto. Tanto che il nome dello spagnolo sarebbe diventato una delle priorità per rinforzare l'attacco parigino dopo la cessione di Gonçalo Ramos e i dubbi sul futuro di altri elementi offensivi.

Per Ferran sarebbe l'occasione di rilanciarsi definitivamente in una squadra ambiziosa e in un ambiente dove troverebbe qualcuno che ha sempre creduto nelle sue qualità. E forse è proprio questa la curiosità più affascinante dell'intera operazione: dopo la fine di una storia d'amore, potrebbe essere proprio l'ex padre della sua fidanzata a offrirgli una delle opportunità più importanti della carriera.