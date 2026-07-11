Ferran Torres piace al Paris-Saint Germain pronto a definire la trattativa non appena terminerà il mondiale. C'è già una base d'accordo con il calciatore.
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Ferran Torres, 26 anni, non ha ancora segnato con la Spagna ai mondiali e non ha ancora giocato neanche una partita da titolare. Nonostante ciò, su di lui è piombato il Paris-Saint Germain pronto a sfruttare la condizione contrattuale che ne agevolerebbe la trattativa.
Ferran Torres-PSG: base d'intesa con il calciatoreUno splendido assist messo a referto contro il Portogallo ha portato la Spagna a giocare il suo quarto di finale con il Belgio. Non è certo uno degli assoluti protagonisti della Coppa del mondo, eppure Ferran Torres ha un appeal internazionale di tutto rispetto. Nell'ultima stagione col Barcellona è sceso in campo 49 volte complessive ed ha realizzato 21 reti e 3 assist. Insomma, i numeri parlano per lui. Trattenerlo in blaugrana è molto difficile, ecco perché i catalani si sono già assicurati il profilo di Karim Adeyemi.
Ferran Torres ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, vale a dire che è entrato nell'ultima sessione estiva per poter racimolare ancora una cifra considerevole dalla sua cessione. Il Paris-Saint Germain, fresco del super incasso dalla cessione di Gonçalo Ramos al Milan, ha tutte le carte in regola per approfittare della situazione contrattuale e negoziare con il Barcellona. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, margini per trattare ci sarebbero eccome. Non è un caso che tra le parti si sia già raggiunta una base d'intesa. La finalizzazione della trattativa, tuttavia, potrebbe dover attendere la fine della Coppa del Mondo.
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