Ferran Torres, 26 anni, non ha ancora segnato con la Spagna ai mondiali e non ha ancora giocato neanche una partita da titolare. Nonostante ciò, su di lui è piombato il Paris-Saint Germain pronto a sfruttare la condizione contrattuale che ne agevolerebbe la trattativa.

Ferran Torres-PSG: base d'intesa con il calciatore

Unomesso a referto contro il Portogallo ha portato la Spagna a giocare il suo quarto di finale con il Belgio. Non è certo uno degli assoluti protagonisti della Coppa del mondo, eppure Ferran Torres ha un appeal internazionale di tutto rispetto. Nell'ultima stagione col Barcellona è sceso in campocomplessive ed ha realizzato. Insomma, i numeri parlano per lui. Trattenerlo in blaugrana è molto difficile, ecco perché i catalani si sono già assicurati il profilo di Karim Adeyemi

BARCELLONA, SPAGNA - 01 OTTOBRE: Ferran Torres del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Paris Saint-Germain all'Estadi Olímpic Lluís Companys il 01 ottobre 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ferran Torres ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, vale a dire che è entrato nell'ultima sessione estiva per poter racimolare ancora una cifra considerevole dalla sua cessione. Il Paris-Saint Germain, fresco del super incasso dalla cessione di Gonçalo Ramos al Milan, ha tutte le carte in regola per approfittare della situazione contrattuale e negoziare con il Barcellona. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, margini per trattare ci sarebbero eccome. Non è un caso che tra le parti si sia già raggiunta una base d'intesa. La finalizzazione della trattativa, tuttavia, potrebbe dover attendere la fine della Coppa del Mondo.

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Classe 2000, Ferran Torres è ancora relativamente giovane e intriga. L'allenatore del PSG, vincitore delle ultime due Champions League, adora i giocatori molto tecnici e qualitativi. Non a caso la formazione francese può vantare esterni d'attacco quali Kvaratshkhelia, Doué,e Barcola. L'unica esperienza maturata all'infuori dei confini spagnoli per Torres si è materializzata al Manchester City. Nelle stagioni 20-21 e 21-22, lo spagnolo è stato allenato da Pep Guardiola e sotto la sua guida tecnica ha collezionato 43 presenze condite da 16 gol e 4 assist.