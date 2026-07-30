Il tecnico del Besiktas ha ripercorso alcuni momenti del suo passato specialmente negli ultimi due anni passati come allenatore del Bologna
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Vincenzo Italiano ha detto addio al Bologna in questa sessione di calciomercato dopo 2 anni indimenticabili per i tifosi. La sua prossima sfida professionale sarà in Turchia, come allenatore del Besiktas, che ha già iniziato la sua stagione e che stasera giocherà contro il Midtjylland nei preliminari che consentiranno l'accesso alla prossima Europa League. Prima di calarsi a fondo nella stagione però l'allenatore italiano ha voluto togliersi un po' di sassolini dalla scarpa in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.
Vincenzo Italiano e quel legame con Napoli: "L'addio era deciso a prescindere"Vincenzo Italiano ha voluto smentire ogni possibile illazione che lo vedesse coinvolto a un addio dal Bologna per un accordo preesistente con un'altra squadra. Il prescelto da Aurelio De Laurentiis per allenare il Napoli è sempre stato Massimiliano Allegri, con cui i contatti sono iniziati a maggio durante il rush finale della Serie A.
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Una finale di Coppa Italia e dopo... l'interesse del MilanEra il 14 maggio 2025 quando il Bologna di Vincenzo Italiano alzò la Coppa Italia al cielo battendo la terza squadra con più trofei nazionali.
Al minuto 53 Dan Ndoye siglò il goal decisivo che valse il trofeo, ma il retroscena che sta dietro a questa vittoria lo ha rivelato Vincenzo Italiano: "Il mio primo trofeo ha creato un entusiasmo a Bologna e in me che avevo emozioni da non trascurare. Volevo riviverle e sono rimasto". Dopodiché proprio il tecnico ha confermato invece la proposta del Milan, rifiutata un anno fa dopo la vittoria proprio di quella Coppa Italia. Alla domanda del giornalista su quante volte avesse rifiutato la panchina del Milan, una o due, ha risposto così: "Solo dopo la vittoria della Coppa Italia".
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