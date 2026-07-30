Vincenzo Italiano ha detto addio al Bologna in questa sessione di calciomercato dopo 2 anni indimenticabili per i tifosi. La sua prossima sfida professionale sarà in Turchia, come allenatore del Besiktas, che ha già iniziato la sua stagione e che stasera giocherà contro il Midtjylland nei preliminari che consentiranno l'accesso alla prossima Europa League. Prima di calarsi a fondo nella stagione però l'allenatore italiano ha voluto togliersi un po' di sassolini dalla scarpa in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Vincenzo Italiano e quel legame con Napoli: "L'addio era deciso a prescindere"

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Una finale di Coppa Italia e dopo... l'interesse del Milan

Vincenzo Italiano ha voluto smentire ogni possibile illazione che lo vedesse coinvolto a un addio dal Bologna per un accordo preesistente con un'altra squadra.per allenare il Napoli, con cui i contatti sono iniziati a maggio durante il rush finale della Serie A.Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano a riguardo: "Con De Laurentiis c'è sempre stata una stima reciproca. Ma si fanno delle scelte e loro hanno preso un grande allenatore. Ma confermo che non me ne sono andato dal Bologna perché ero in parola col Napoli. È stata una decisione presa a prescindere".Eraquandobattendo la terza squadra con più trofei nazionali.

ROMA, ITALIA - 14 MAGGIO: Dan Ndoye del Bologna segna il primo gol della sua squadra durante la finale di Coppa Italia tra AC Milan e Bologna allo Stadio Olimpico il 14 maggio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Al minuto 53 Dan Ndoye siglò il goal decisivo che valse il trofeo, ma il retroscena che sta dietro a questa vittoria lo ha rivelato Vincenzo Italiano: "Il mio primo trofeo ha creato un entusiasmo a Bologna e in me che avevo emozioni da non trascurare. Volevo riviverle e sono rimasto". Dopodiché proprio il tecnico ha confermato invece la proposta del Milan, rifiutata un anno fa dopo la vittoria proprio di quella Coppa Italia. Alla domanda del giornalista su quante volte avesse rifiutato la panchina del Milan, una o due, ha risposto così: "Solo dopo la vittoria della Coppa Italia".