La Roma e il Bologna hanno trovato l'accordo per Castro: l'attaccante argentino raggiungerà immediatamente il ritiro giallorosso in Galles

Samuele Dello Monaco
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La Roma ha dato una prima svolta decisiva al proprio mercato, regalandosi un grande rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Gasperini. Dopo aver incassato i no per Greenwood e Summerville, la dirigenza giallorossa ha chiuso una trattativa lampo con il Bologna per Santiago Castro. L'accelerazione decisiva è arrivata dopo le elevatissime richieste del Brugge per Tressoldi.

Roma, l'arrivo di Castro e il programma

Durante la notte è stato raggiunto un accordo di massima tra la società capitolina e il Bologna. Per assicurarsi il cartellino del sudamericano, la Roma verserà nelle casse rossoblù una cifra di 30 milioni di euro di parte fissa, alla quale si aggiungeranno 5 milioni di euro legati ai bonus. Il centravanti argentino aveva già dato il suo assenso al progetto di mister Gasperini due giorni fa.
Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie A

L'arrivo del calciatore è atteso all'aeroporto di Ciampino tra questa sera e la giornata di domani. I tempi tecnici sono stati studiati in modo da permettere a Castro di unirsi immediatamente ai nuovi compagni nel ritiro in Galles. Proprio in terra britannica si svolgerà infatti la seconda fase del ritiro della Roma. Nonostante il colpo appena messo a segno, l'allenatore Gasperini si aspetta che la dirigenza completi il reparto avanzato portando a termine almeno un ulteriore acquisto.

AS Roma v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg
ROMA, ITALIA - 19 MARZO: Santiago Castro del Bologna festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra AS Roma e Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico il 19 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Come giocherà nello scacchiere tattico di Gasperini

Gasperini conosceva già benissimo le qualità del ragazzo e aveva provato a comprarlo già due anni fa, quando sedeva ancora sulla panchina dell'Atalanta. Nelle idee tattiche dell'allenatore, l'argentino potrebbe rappresentare l'alternativa ideale per svolgere il ruolo di vice-Malen, ma all'occorrenza potrà essere impiegato benissimo anche come compagno di reparto e spalla offensiva dell'olandese.
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Durante la sua precedente esperienza in patria con la maglia del Velez, infatti, Castro veniva schierato molto spesso nel ruolo di seconda punta oppure si muoveva come ala sinistra. Parliamo dunque di un vero e proprio jolly d'attacco, un elemento capace di unire un naturale fiuto del gol alla tipica grinta combattiva che caratterizza da sempre i centravanti nati in Argentina. E' tutt'altro che da scartare l'opzione che vede Castro punta centrale e Malen esterno sinistro: Gasperini avrà tempo di trovare la miglior combinazione possibile.

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