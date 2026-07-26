La Roma ha dato una prima svolta decisiva al proprio mercato, regalandosi un grande rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Gasperini. Dopo aver incassato i no per Greenwood e Summerville, la dirigenza giallorossa ha chiuso una trattativa lampo con il Bologna per Santiago Castro. L'accelerazione decisiva è arrivata dopo le elevatissime richieste del Brugge per Tressoldi.

Roma, l'arrivo di Castro e il programma

Durante la notte è stato raggiunto un accordo di massima tra la società capitolina e il Bologna. Per assicurarsi il cartellino del sudamericano, laverserà nelle casse rossoblù una cifra di, alla quale si aggiungeranno. Il centravanti argentino aveva già dato il suo assenso al progetto di mister Gasperini due giorni fa.

L'arrivo del calciatore è atteso all'aeroporto di Ciampino tra questa sera e la giornata di domani. I tempi tecnici sono stati studiati in modo da permettere a Castro di unirsi immediatamente ai nuovi compagni nel ritiro in Galles. Proprio in terra britannica si svolgerà infatti la seconda fase del ritiro della Roma. Nonostante il colpo appena messo a segno, l'allenatore Gasperini si aspetta che la dirigenza completi il reparto avanzato portando a termine almeno un ulteriore acquisto.

ROMA, ITALIA - 19 MARZO: Santiago Castro del Bologna festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra AS Roma e Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico il 19 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Come giocherà nello scacchiere tattico di Gasperini

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