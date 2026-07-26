La Roma e il Bologna hanno trovato l'accordo per Castro: l'attaccante argentino raggiungerà immediatamente il ritiro giallorosso in Galles
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La Roma ha dato una prima svolta decisiva al proprio mercato, regalandosi un grande rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Gasperini. Dopo aver incassato i no per Greenwood e Summerville, la dirigenza giallorossa ha chiuso una trattativa lampo con il Bologna per Santiago Castro. L'accelerazione decisiva è arrivata dopo le elevatissime richieste del Brugge per Tressoldi.
Roma, l'arrivo di Castro e il programmaDurante la notte è stato raggiunto un accordo di massima tra la società capitolina e il Bologna. Per assicurarsi il cartellino del sudamericano, la Roma verserà nelle casse rossoblù una cifra di 30 milioni di euro di parte fissa, alla quale si aggiungeranno 5 milioni di euro legati ai bonus. Il centravanti argentino aveva già dato il suo assenso al progetto di mister Gasperini due giorni fa.
L'arrivo del calciatore è atteso all'aeroporto di Ciampino tra questa sera e la giornata di domani. I tempi tecnici sono stati studiati in modo da permettere a Castro di unirsi immediatamente ai nuovi compagni nel ritiro in Galles. Proprio in terra britannica si svolgerà infatti la seconda fase del ritiro della Roma. Nonostante il colpo appena messo a segno, l'allenatore Gasperini si aspetta che la dirigenza completi il reparto avanzato portando a termine almeno un ulteriore acquisto.
Come giocherà nello scacchiere tattico di GasperiniGasperini conosceva già benissimo le qualità del ragazzo e aveva provato a comprarlo già due anni fa, quando sedeva ancora sulla panchina dell'Atalanta. Nelle idee tattiche dell'allenatore, l'argentino potrebbe rappresentare l'alternativa ideale per svolgere il ruolo di vice-Malen, ma all'occorrenza potrà essere impiegato benissimo anche come compagno di reparto e spalla offensiva dell'olandese.
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