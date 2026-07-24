Dall'approdo al Manchester United al rientro con 5 giorni d'anticipo a Zingonia:si può racchiudere così l'estate movimentata di Éderson. Il brasiliano, reduce dal Mondiale 2026 con i verdeoro, ha anticipato il suo rientro dopo aver rinnovato il contratto con la Dea. Un segnale importante, arrivato pochi giorni dopo la fumata nera con i Red Devils, saltata a causa di alcuni problemi fisici del centrocampista.

Rientro anticipato e primi allenamenti con Sarri per Éderson

Éderson è uno dei pilastri del centrocampo bergamasco. Il brasiliano ha raggiunto l'apice della sua carriera con Gian Piero Gasperini che lo ha voluto fortemente dopo il periodo trascorso alla Salernitana. Con la maglia della Dea ha collezionato 180 presenze conquistando 1 Europa League oltre a 2 qualificazioni in Champions League. Grazie alla sua duttilità è stato convocato da Ancelotti per il Mondiale 2026.

BERGAMO, ITALIA – 11 aprile 2026: Jonathan David della Juventus contende il pallone a Ederson dell’Atalanta BC durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Hellas Verona FC, disputata al Gewiss Stadium l’11 aprile 2026 a Bergamo, in Italia. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Pur essendo atteso al centro sportivo soltanto il 29 Luglio, Éderson ha chiesto di anticipare il proprio rientro di cinque giorni. L'Atalanta ha accolto con determinazione e entusiasmo la richiesta del centrocampista, che nella giornata odierna si sottoporrà ai consueti test atletici e fisici prima di svolgere un lavoro personalizzato in palestra.

Da sabato, invece, inizierà il suo rientro in campo agli ordini di Maurizio Sarri, che potrà così iniziare a lavorare con il centrocampista da lui tanto stimato e atteso. Infatti, il tecnico toscano aveva espresso tutta la sua felicità al momento del rinnovo del numero 13:"Credo moltissimo nelle qualità di Éderson e non vedo l'ora di poter lavorare con lui". Dunque, l'ex allenatore della Lazio può tornare a sorridere.

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Riparte la nuova stagione dopo il rinnovo

Éderson si appresta a vivere la sua quinta stagione da giocatore dell'Atalanta. Fresco di rinnovo fino al 2031, il centrocampista è apparso motivato a tornare ad allenarsi con i suoi compagni. Benchè fosse quasi fatta l'operazione che lo avrebbe portato al Manchester United, l'ex Salernitana vuole lasciarsi tutto alle spalle.

Conclusa l'avventura con il Brasile ai Mondiali dopo l'eliminazione per mano della

ROMA, ITALIA – 14 febbraio 2026: Ederson dell’Atalanta realizza il gol del vantaggio su calcio di rigore durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Atalanta BC, disputata allo Stadio Olimpico il 14 febbraio 2026 a Roma, in Italia.(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Nonostante l'arrivo anticipato, per vedere il brasiliano in campo bisognerà probabilmente attendere le amichevoli contro il Feyenoord e lo Schalke 04, con lo staff tecnico intenzionato a riportalo al meglio delle condizioni in vista dell'esordio in campionato contro il Sassuolo. In attesa di nuovi arrivi dal mercato, l'allenatore toscano si gode il rientro di Éderson.